國際金融領袖投資峰會　下月7日起在港舉行　雲集業界領袖

國際金融領袖投資峰會將於11月7日起一連兩日在香港舉行，預計將邀得逾400名來自全球頂尖金融機構的領袖出席。

根據日程，當局將在峰會舉行前夕、即11月6日，在香港故宮文化博物館舉行歡迎晚宴。首日峰會以「駕馭複雜的環境」為題，翌日將舉辦「與國際投資者對話」研討會，兩日峰會活動均在中環四季酒店舉行。

金管局總裁余偉文將在首日主峰會致歡迎詞，財政司司長陳茂波與行政長官李家超當日亦會先後發表主題演講。在翌日由金管局、證監會及金融學院合辦的研討會中，證監會行政總裁梁鳯儀，以及陳茂波和余偉文將發言。

按日程顯示，出席的金融機構領袖包括高盛行政總裁所羅門(David Solomon)、摩根士丹利行政總裁高聞(James Gorman)、巴克萊集團行政總裁C.S. Venkatakrishnan、黑石集團總裁格雷(Jonathan Gray)、滙控(00005)行政總裁祈耀年(Noel Quinn)、渣打集團(02888)行政總裁溫拓思(Bill Winters)、花旗集團行政總裁范潔恩(Jane Fraser)、瑞銀主席戴赫龍(Colm Kelleher)、德銀行政總裁索英(Christian Sewing)、MSCI集團主席兼行政總裁Henry Fernandez等。