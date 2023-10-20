國泰9月載客量飆4.8倍　擬明年7月底前贖回餘下一半優先股

國泰航空(0293)公布9月份客、貨運量數據，期內載客154.21萬人次，按年增加4.8倍；收入乘客千米數升3.16倍，乘客運載率增加11.2個百分點至83.7%。運載12萬公噸貨物，按年增加15.3%；貨物收入噸千米數按年增加16.9%，運載率跌5.3個百分點至61.1%。

今年首9個月計，載客1288.78萬人次，按年增長10.99倍，運力升5.47倍，收入乘客千米數則升7.37倍；載貨量100.38萬公噸，增長20.1%，運力增加77.7%，而貨物收入噸千米數則升53.8%。

國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，隨着暑期客運高峰期結束，9月份新學年前的留學生客運量有所增長，當中尤以英國為主。除了留學生帶動需求外，恰逢9月份最後一周為中秋節和國慶假期，從香港出境的旅客數目也顯著增加。在假期期間，從大灣區、以至整個中國內地前往香港及其他目的地的出行需求十分殷切。貨運方面，傳統旺季於9月份正式展開，貨運網路中大部分航點的貨運需求較8月份均有增長。

劉凱詩指出，展望未來數月，國泰會在可行情況下盡力提高客運運力，在聖誕節假期前靈活地滿足包括經香港樞紐轉機的市場需求。貨運量預計於未來兩個月會持續回升，反映年末的需求狀況，公司正繼續提高跨太平洋航線的貨機運力以應付需求。

另外，國泰稱，待建議減少股本完成後，集團將視乎相關時間的市場情況及業務運作，於年底前向香港特區政府贖回50%的優先股，涉及97.5億元，集團亦計劃在明年7月底前贖回餘下50%的優先股。