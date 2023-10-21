快手創辦人宿華辭任CEO　年初曾大手減持套現近38億

快手科技（1024） 宣布，創辦人宿華為專注於其他事宜，辭任集團董事長職務，10月29日生效，職位會由另一任創辦人程一笑兼任。宿華仍繼續擔任執行董事，及董事會薪酬委員會成員。由於宿華仍為執行董事，故持有的不同投票權將不會發生變化。



宿華自2021年10月已辭任快手首席執行官，今年初亦曾大手減持，套現37.8億元。宿華表示，以曾擔任公司董事長而深感自豪，並有信心在辭任首席執行官兩周年之際，董事長繼任過程也將順利有序進行。未來將繼續致力於為集團貢獻長期價值，並相信集團有堅實的基礎實現其戰略目標。

另外，程一笑訂立服務合約的條款中，將不會向集團收取任何年度董事袍金。

收購戰慘輸字節跳動 屈居內地短視頻二哥

然而，宿華過去在接受訪問時曾大嘆，曾在收購一項羽翼未豐的視頻服務（TikTok前身）前，主要競爭對手字節跳動，突然給予更好報價，宿華因而只能成為內地短視頻的二哥。

不過他當時強調，快手不會成為另一個抖音或TikTok。儘管快手現在會依賴頂級有影響力的人和名人來推動廣告和電商銷售，但仍將是一個雲集街頭藝人、科普作家和工廠工人的小創作者平台。宿華自稱亦會匿名關注某位作者，並打賞他們。