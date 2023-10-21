名錶二手價再瀉　勞力士唔係最保值？　呢個品牌平均保值率完勝

勞力士（Rolex）名錶向來是一眾男士熱門的投資之選，「保值」二字更為成為說服另一半，一再購入的最佳說辭。不過據摩根士丹利（Morgan Stanley）引用名錶市場調查研究機構WatchCharts最新報告指出，瑞士三大名錶廠商，包括勞力士、愛彼（Audemars Piguet，AP）和百達翡麗（Patek Philippe，PP）價格，截至9月底止第三季，按季下跌5%，比第二季的3％跌幅擴大。



截至9月底止第三季，三大名錶二手價格從2022年5月觸頂以來，繼續下尋。原因是由於息率上升和加密貨幣崩盤等經濟逆境，令一眾奢侈品價格大幅回落。

據其按年表現，勞力士二手價大跌11.5%；百達翡麗插水16.3%；AP最為「慘烈」，大瀉19.7%。不過，縱使第三季二手錶價跌價，但「三大」的二手錶在第三季的平均價，仍比零售價高出27%。瑞士手錶協會更指，勞力士的每個型號仍有等候名單，而且名單愈來愈長。

Phillips富藝斯拍賣行將在11月底舉行的香港高級鐘錶拍賣會上，有一款百達翡麗的鉑金萬年曆3448/100 “The Blue Royale”格外受到矚目。（Source：Phillips）

百達翡麗平均保值率拋離勞力士

惟報告發現，以百達翡麗潛水錶Aquanaut系列的15款型號為例，二手平均價為78,825美元，比零售價高出87%；綜合手鍊式運動手錶系列Nautilus的23款型號，二手平均價為112,185美元，較零售價溢價70%。總體而言，百達翡麗的平均保值率為45%，大幅拋離勞力士的22%，以及愛彼的17%。

目前勞力士、百達翡麗和愛彼在二手市場交易額的佔有率為60%，而「三大」新手錶市場佔有率，只有為39%。