JPEX苦主「血灑」港金融市場　揭示監管機構卸膊操｜刁佬

一宗JPEX案揭示香港監管制度的種種漏洞，證監會喺記者會上話自己無權監管加密貨幣，全城嘩然，因為好多立法議員都鬧過討論過，為存厚道，刁佬都係慳返啖氣。加密貨幣資金係香港銀行體系進出如入無人之境，金管局又點解唔洗出手？香港海關今年成立財富調查科，聲言加強打擊國際虛擬貨幣洗錢，但又見到香港保安局副局長卓孝業話由於虛擬貨幣不屬於法定貨幣，海關無權管制，明白嘅，虛擬貨幣有如閃卡，當有人買佢嘅時候先至值錢，想賣就要有緣人識貨先至得。不過如果貨不對辦海關都可以按法例拉人封鋪，虛擬貨幣所指的「貨幣」又算唔算虛假陳述？

一個人有一個故事，每個人都需要有冠冕堂皇的理由去表演卸膊操，前排睇到明報羅仕揚講過一篇文，而家香港係虛擬貨幣的情況好似「愛回家」一樣，而家公司出咗事，Compliance馬上話呢單唔係我跟開，Risk Management又話我地權責有明確界定，唔可以越權，Operation又話公司無既定機制處理，而家在尋求法律意見，總之八仙過海各展神通。據坊間指出，JPEX 件案超過2,000幾人報案，金額就快接近20億，點睇都係公衆利益事件，係咪應該特事特辦？而家只係見到大家搓波，並不是真正關心公衆利益，反而最擔心的是問責，正如官場俗語，「事不關己、高高掛起」。

曾幾何時，另一個時空之中也曾出現相類似的騙局，它是大名鼎鼎的「倫敦金」，當年同樣是一項橫空出現於散戶的新交易模式，香港沒有特定的監管機構監管境外外滙期貨投資，由於外匯及商品合約的槓桿比例十分高，大量散戶以小博大，以小量保證金就可以參與，不過當槓桿高又保證金少，市場一有波動，散戶很容易血本無歸。

倫敦金，是一種起源於倫敦的黃金買賣交易。倫敦金並非實貨市場，交易是通過金商之銷售網絡，構成無形市場的歐式黃金交易，以倫敦及蘇黎世黃金市場為主。投資者的買賣交易，以保證金（孖展）形式進行，交易記存於金商與客戶訂立的實體及電子摺賬戶內，主要以電話、傳真等傳統方式進行場外黃金交易。香港的倫敦金交易活動並無既定的交易所，並以非實物交收方式結算。

投資倫敦金本小利大，因為槓桿十分高，動輒達幾十倍至上百倍（槓桿是指投資者存入少量保證金(比如1%)，就能作出(100%)的大額交易），投資風險自然極高。舉個簡單例子，保證金可低至每手1,000美元，可購入價值120,000美元的合約，保證金僅為合約價值的不足1%，實際槓桿超過100倍；換句話講，如投資者看好金價買升，只要金價稍跌1%，會損失全數保證金。

倫敦金與股票孖展一樣，當投資者戶口中的按金跌至某個水平，經紀便會通知追繳保證金（俗稱補倉）。若果投資者未能或拒絕補倉，經紀便會斬倉，投資者將面對全數按金，甚或更大的虧損。

其實倫敦金並非等於犯法，市面上也有正規的倫敦金投資服務，只是投資風險極高，未必適合一般散戶；而倫敦金騙案，是指高手及美女們利用欺詐手法去訛騙。主要投資者同意授權經紀代為操盤，並游說投資者簽署授權書，或提供網上交易平臺的密碼，讓經紀代爲操作投資。

經紀取得授權後會作出頻密買賣，通過大量交易賺取大額佣金及過夜利息。不管金價波動，經紀只會不停進行買賣，以佣金及利息爲先，最終耗盡投資者的本金。倫敦金騙案在香港並非新鮮事，早於1980年代已經存在，只是騙徒的手法隨年代不同亦有所變化。

在香港，倫敦金交易並不受監管機構（如證監會及金管局）監管。因此，倫敦金騙案必須涉及欺詐及訛騙行為，警方才能介入調查，當涉及刑事時，更可立案把騙徒繩之於法。刁佬認為相同道理亦應適用於虛擬貨幣，未必要有特定的監管機構管理行業，只要合情合理，冇人偷呃拐騙，市場自有叢林法則，産生優勝劣敗。但一有非法行為，警方就可立案調查。

國家三大根本係駐軍、鑄幣及立法。每一次革命都有人革埋條命先至可成功，JPEX苦主的血今次在香港的金融市場留下歷史印記，虛擬貨幣是一把兩面刃，去中心化及保密的同時，令大家明白到佢亦係最佳洗黑錢工具用作行騙天下。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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