標普全球評級︰嚴重壓力情景下　私營房企明年現金淨流出可達43%

標普全球評級發表《全球債務槓桿：中國企業盈利進一步下滑將產生怎樣的後果？》報告，指出在盈利壓力測試下，中國大部分企業的現金流淨流出比率將增加三分之一。

該機構資深研究員曾永興稱，中國的經濟增長和企業盈利水準日漸脫節，雖然GDP在增長，但企業盈利卻不斷減少。

今次取樣的3454家中國非金融企業（98%為未評級）中，577家為國有企業，2877家為私營企業。標普全球評級指出，2024年在EBITDA下滑4%、8%和16%的壓力情景下，樣本企業的現金流淨流出比率將從2023年的12%分別增加至13%、14%和16%，而現金流淨流出率視被視為負EBITDA或經營性資金流（FFO）淨流出。

私營房地產企業在嚴重壓力情景下，明年這些企業的現金流淨流出規模最大。﹙資料圖片﹚

央企境況最好

不過，盈利衝擊對不同類型的企業有不同的影響。其中，私營房地產企業在嚴重壓力情景下，明年這些企業的現金流淨流出規模最大，高達43%，高於2023年的36%。

而地方性國有企業，境況僅略好於私營房地產企業。由於高風險類債務規模龐大，嚴重壓力情景下，其現金流淨流出比率或將從2023年的11%（預測）跳升至18%。

至於除房地產企業以外的私營企業，在嚴重壓力情景下，現金流淨流出比率可能從2023年的10%上升至13%。

央企境況最好，在嚴重壓力情景下，明年現金流淨流出比率可能僅上升至3%（預計2023年為1%）。