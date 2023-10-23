美10年期債息升至5厘　為16年來首次

撰文：黃捷
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美國長債息繼續抽上，10年期債息升至5厘，為2007年以來首次。

彭博分析指，長債息上，主要因市場預期美聯儲將保持高息一段時間，而政府又會進一步發行債券，以應付惡化的財赤。

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