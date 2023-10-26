野村中國擴張計劃遇挫需裁員　香港據報已裁10人

外電消息稱，日本最大券商野村（Nomura）在中國虧損持續擴大後，正在對其中國業務進行徹底改革，意味原先擴張的計劃遭遇挫折。今年早些時候進行了管理層改組後，已經進行了裁員，並有多名員工離職。該行並已裁減約10名駐香港的投資銀行家，其中包括部分專注於與中國相關交易的員工。



據《路透》引述知情人士稱，香港市場裁員於本周宣布，裁員範圍由初級至高級銀行家，包括董事總經理和執行董事。報導稱，裁減是為了息口上升導致交易活動放緩、內地經濟復甦遜預期，以及內地政府監管打壓帶來的衝擊。

另據《彭博》報道，野村正在重新評估其戰略。 知情人士表示，四年前公佈的將員工人數增加到500 人，並在2023年底成為一家完全持牌證券公司的目標不太可能實現。

野村東方國際的員工人數在7月份達到峰值281 人，隨後在 9 月底降至259人。 知情人士稱，由於市場人員流動率較高，包括財富管理、合規和風險管理在內的多位部門負責人今年已離職，但隨後已被替換。

投行牌照正在申請

知情人士透露，由於野村投資銀行牌照的申請仍在等待中，其可能還會考慮資產管理、財務諮詢等選擇，並努力促進合格機構投資者在中國投資。截至9月，野村東方國際管理的資產約160億元人民幣，較12月增長約48%。 同期帳戶數量增長了近 24%。