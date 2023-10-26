遊日注意｜Yen續尋底　每百日圓兌港元低見5.2算　今年累貶逾12%

日圓匯價續尋底。美元兌日圓企穩150，最新報150.31，每百日圓兌港元曾觸及5.2，最新報5.201，創逾一年低。今年計，相對美元，日圓已累計貶值逾12%，表現遜色。



日圓匯價今年貶逾12%

日圓匯價今日表現先高後低，年初每百日圓兌港元重上6算關，一度高見約6.1算，惟之後一浪低於一浪，在市場避險情緒升溫、推動美元指數上升的情況下，每百日圓兌港元今日終見5.2算。

數據顯示，今年以來，日圓兌美元已累計貶值逾12%，倘以約6.1算的高位計，更貶值近15%。現時1,000港元大約可換到19,200日圓，而今年頭則只可換到16,780日圓，足足相差2,400日圓，以一碗大碗裝的日本吉野家牛肉飯連稅售價為663日圓計，大約可買多3.6碗牛肉飯。

日圓貶值，遊客自然開心，因為亦「幫補」上漲的住宿費。受需求攀升影響，日本的飯店、旅館住宿價格據報全面飆漲。其中，東京高級飯店房價大約比疫情前漲價三成，如相對便宜的東京希爾頓酒店等「外資系旅館」，平常日一晚也要7萬到15萬日圓。

專家預料日圓明年首季兌美元將跌至155

日美兩地息差為日圓匯價屢屢尋底原因。雖然市場人士曾揣測，日本政府早前曾出手干預日圓匯價，但是國際貨幣基金組織（IMF）有官員指出，日圓跌勢只受制於基本因素，日本政府並無干預匯市的理據。

對於日圓匯價，瑞穗美洲外匯主管Garth Appeit曾於月初指出，由於日本央行堅持維持寬鬆政策，預料日圓在明年首季兌美元將跌至155，即每百日圓兌港元報5.03。

分析師料於148至152之間上落

他指出除非美國聯儲局改變政策走向，才令到美元走軟，才可以阻止日圓暴跌。由於交易商估計美息會在高水平維持更長時間，因此日圓可能會維持下跌趨，預料今年餘下時間將於148至152之間。

他又補充目前央行面臨最大問題是要弄清楚美國聯儲局何時結束加息，可是美國經濟增長較預期理想，難知悉聯儲局是否已結束加息。