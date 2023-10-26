富邦上調短中長期定存息　6個月及1年期加至5厘　全港最高

臨近美國聯儲局議息，市場對於是否進一步加息意見分歧，但臨近年尾，未阻港元拆息及定存息上揚。繼早前四大行上調中短期定存後，中小行也紛紛響應，但主要集中於短期低內存息上調，今日（26日）富邦則將3個月、6個月及12個月港元定存息，全線上調0.2厘至5厘，當中6個月及12個月存息，均為全港最高，起存額為50萬元。



港元拆息今日普遍向上

富邦將3個月、6個月及12個月定存息，由4.8厘全線上調至5厘，個人客戶透過手機銀行以新資金開立定存，即可享有該優惠。該行並有1個月及2個月超短期定存，存息分別為4.7厘及4.8厘。

港元拆息今日普遍向上，當中與樓按相關的1個月拆息升0.108點子至4.94929厘，隔夜拆息升8.405點子至4.28155。3個月拆息跌1.417點子至5.21208厘，6個與拆息升0.142點子至5.31208厘，而1年期拆息升0.214點子至5.47131厘。

南商3個月5.05厘全港最高

目前3個月定存息，仍以南洋銀行近日推出的5.05厘優惠最高，此優惠屬於特選南商理財客戶新資金優惠，條件為特選職業或機構成員、港漂或內地客戶，起存門檻為100萬元。其次為創興及花旗銀行的3個月5厘息優惠，前者起存額為50萬元，後者需要為私人銀行新客戶並需持有指定結構性產品。

中短期存息門檻較低的可以考慮四大行，目前3個月及6個月均已劃一為4.5厘，起存額僅為1萬元。

長期定存息門欄較低的可考慮虛擬銀行，WeLab Bank雖然撤下2年期定存優惠，但1年期存息加至4.55厘，為虛擬銀行中最高，起存額僅為10元，平安壹賬通及富融銀行1年期存息也有4.5厘，起存額分別低至100元及1元。