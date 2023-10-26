內房｜協助恒大的銀行家及金融機構　據報或遭內地調查

據《華爾街日報》恒大(3333）董事長許家印遭到調查後，內地政府將調查範疇擴大至為公司提供便利的銀行家及金融機構，並引述消息指出，受調查人士包括中行（3988）前行長劉連舸。



報道指出在上月與高級官員會面時，國家主席習近平希望不遺餘力地整頓內地樓市。報道引述消息人士指山，習近平於會議上指出，可以容忍房地產行業發展放緩導致經濟增長減慢，但補充反腐敗必須進行到底。

報道指出，國務院新聞辦公室﹑中行及恒大並無作回應。

報道引述經濟學指出，雖然擴大調查範圍可以有助監管機構了解內地地產行業亂象，但是可能會分散人們對穩定已陷入困境的樓市的實質措施注意力。分析師預期內地經濟會更加疲弱，若不採取更多措施重組發展商債務並刺激對行業信心，不排除會出現更廣泛的金融危機的可能性。

報道指官員對恒大20大債權人感興趣

報道又指出內地官員對恒大20名最大債權人特別感興趣，其中包括國有銀行及由下級政府控制的銀行。在較早前劉連舸因受賄及非法發放貸款被捕。報道引述消息指出，對劉連舸的指控部份涉及該行向恒大的貸款。

報道指出另一間受查銀行為恒大最大貸款提供銀行的民行（1988）。民行早前曾申請發行70億美元可換股債券，以增強資本基礎，可是交易所要求提供內房借款人列入名單，當中包括已違約或有違約風險的借款人，最終該行以「資本市場環境」為由撤回發行可換股債券。報道引述消息人士指出，民行從未提供有關資訊。

報道指出對許家印的調查預料將有助於當局對民行及其他銀行對恒大的貸款行為。民行並無回應。