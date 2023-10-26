調查：65%大灣區企業已展開ESG發展計劃　總投資規模或達1萬億元

香港貿發局與大華銀行發表聯合研究報告，指65%大灣區企業已開展綠色可持續發展計劃，約七成受訪企業表示，未來兩年內會考慮增加使用香港提供的綠色產品和服務。



報告指出，大灣區企業實踐率最高的三大綠色行動包括資源循環利用、採用清潔能源，以及綠色辦公（包括使用高效節能辦公室設備、辦公室無紙化和線上辦公系統等），98%企業認為，進行綠色計劃為公司業務帶來正面影響，特別是提升企業聲譽及知名度，以及改善能源效益及減低成本開支。其他正面影響包括改善企業合規管治及風險管理，以創造更大的市場份額和更多商機。

報告亦指出，大灣區企業肯定香港在綠色建築技術、綠色顧問服務、綠色金融服務、綠色特定行業及先進技術的專才等方面的明顯優勢，並對瞭解及採用香港可持續發展服務的意願強烈。

報告又顯示，差不多所有（99.7%）的受訪大灣區企業表示未來兩年內在業務層面注入或增加ESG 元素，反映大灣區企業致力實踐ESG。另外，超過90%的大灣區企業打算在未來兩年增加或維持有關ESG的投資，當中30%計劃增加資金投入；64%將維持現有投資水平。

受訪企業預期未來兩年，平均會撥出37萬港元（約4.7萬美元）投放在ESG的有關措施上。不過，大灣區企業普遍認為缺乏經驗（77%）、成本壓力（67%）和缺乏統一標準（61%）是窒礙企業開展綠色可持續發展實踐計劃的三大主因。

大華銀行香港分行財務總監及可持續發展主管林詒亮表示，調查於幾個月進行，當時市場對經濟前景的看法較現時悲觀，但仍然有逾六成企業維持現有ESG投資水平，反映企業視ESG為投資，而非支出，期望將來有回報。

他又指，有不少中小企需要資金提升公司的可持續發展水平，銀行會與相關企業，及第三方認證公司合作，「度身訂造」不同的貸款方案，將公司發展與不同的ESG指標掛鉤，逐步提高企業的可持續發展水平。

香港貿發局研究總監范婉兒表示，差不多所有大灣區企業都計劃將ESG元素融入不同的業務範疇，而預計這些企業未來兩年在ESG方面的平均投入金額約為37萬港元（約4.7萬美元）。目前大灣區共有3百萬間企業，意味ESG有關投資規模可能高達1萬億港元，相信當中大部份資金會投入至香港的綠色夥伴企業。

另外，貿發局、法蘭克福展覽（香港）合辦的「2023年國際環保博覽」，已經於今日（26日）揭幕，世界各地的環保領域領袖及企業，於場內展示綠色產品及技術，並探討行業最新趨勢。