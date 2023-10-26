美股｜美國第三季GDP增長勝預期　 三大指數早段表現不一

美國今年第三季GDP增速高於預期，美國國債殖利率仍高企，三大指數周四（26日）早段表現不一。



截至本港時間晚上11時02分，道指報33,063點，升27點或0.08%；標普500指數報4,174點，跌11點或0.28%；納指報12,730點，跌90點或0.71%。

美國第三季國內生產總值（GDP）環比年率初值為增長4.9%，為近兩年來最快增速，高於預期為增長的4.3%；前值為增長2.1%。上季個人消費支出（PCE）物價指數增長初值為2.9%，核心PCE初值升幅進一步放緩至2.4%，略低過市場預期；第二季則增長3.7%。

另外，美國9月耐用品訂單按月由跌轉升4.7%，遠超預期升1.7%。扣除運輸項目的耐用品訂單按月增長0.5%，高過預期；扣除飛機的非國防資本材訂單按月增長0.6%，好過市場預期升0.1%。

美國上周首次申領失業救濟人數21萬人，按周增加1萬人，高於市場預期的20.7萬人。持續申領人數增加6.3萬人，升至179萬人，也多過市場預期。

油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報83.88美元，跌1.51美元或1.77%；倫敦布蘭特期油報89.05美元，跌1.08美元或1.20%。

紐約黃金期貨現報每盎司 1,989.55美元，跌5.35美元或0.27%；現貨金則現報每盎司1,979.30美元，跌0.38美元或0.02%。