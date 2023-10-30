「漲樂全球通」3周年勁抽獎！即抽10萬港元簽賬額及iPhone15 Pro

華泰旗下一站式投資交易App 漲樂全球通 （「漲樂App」）為慶祝App上線3周年，現正舉行「漲樂三周年勁抽獎」（「勁抽獎」），全港市民只需簡單下載註冊，即可參加「勁抽獎」，獎品包括最高10萬港元簽賬額、3萬港元簽賬額及30部全新iPhone15 Pro。自2023年10月起至12月，「勁抽獎」將分3階段進行，月月都有大獎抽，大家記得把握機會！



「漲樂三周年勁抽獎」送價值過百萬獎賞¹，最高獨贏10萬港元簽賬額

自本月起至12月「漲樂三周年勁抽獎」 連抽3個月，月月送大獎！獎品包括：頭獎10萬港元簽賬額（共3名）、3萬港元簽賬額（共6名）、全新iPhone15 Pro（共30部）、海洋公園雙人入場券（共300名），中獎名額多達339個！即睇「漲樂三週年勁抽獎」活動詳情：按此

另外於抽獎活動期間，經本文指定鏈接註冊開戶的合資格新用戶可獲贈1500 HKD賬戶現金獎勵，3個月港股LV2串流報價（價值600 HKD）及限量「一世全免」卡劵²，即港/美/A股無限免佣免平台費、免港股IPO手續費等優惠。

勁抽獎攻略：完成任務，抽獎機會不設上限！

今次「漲樂三週年勁抽獎」將於12月31日截止，有意參加者可按以下方法下載註冊及完成簡單任務，即可自動獲得抽獎機會，無須登記，而且抽獎機會更可以無上限地增加，完成任務次數越多，抽獎機會越多！

即睇超簡單「註冊」任務教學▼▼▼：

1. 下載漲樂全球通程式，進入首頁，點擊左上角笑臉。（截圖僅供參考）

2. 點擊登錄。（截圖僅供參考）

3. 輸入手機號碼及短訊驗證碼，即完成註冊！（截圖僅供參考）

三輪抽獎結果將分別於2023年11月17日、2023年12月18日及2024年1月17日公佈。上一個活動階段未能中獎者，更可以自動參與其後的活動階段。

以上推廣活動受有關條款及細則約束，推廣生意的競賽牌照號碼57693-5，詳情請參考https://zlglobal.htsc.com.hk/luckydraw/2023/ 。如有任何爭議，漲樂全球通保留最終解釋權。

漲樂背靠千億市值上市券商 值得你信賴

漲樂全球通是華泰國際旗下的一站式全球投資App，為全球華人投資者提供港/美/A/新加坡市場股票交易、期權、ETF等多元化金融產品及服務。漲樂累計下載量至今已達逾200萬人次。

華泰國際的母公司是首間上海、香港、倫敦三地上市的千億龍頭券商「華泰證券」（6886.HK），旗下境內投資App「漲樂財富通」已有逾2000萬客戶，月度活躍用戶數890.64萬，位居境內同業APP首位³。

¹「百萬獎賞」為該抽獎活動所有獎賞的實際價值總和，包含：3名10萬港元信用卡簽賬額（共30萬港元）、6名3萬港元信用卡簽賬額（共18萬港元）、30名iPhone15Pro 128GB（該型號蘋果手機的官方價格為HK$8599，30部共約25.8萬港元）、300名香港海洋公園標準入場門票 - 成人2張（ 該門票官方單價為HK$498，600張共約25.8萬港元），以上總計約103.7萬港元。

²「一世全免」是指豁免客戶發生交易時產生的港股、美股、A股通之相關佣金、平台費及港股IPO手續費，不包含交收費及印花稅等交易成本，費用詳情請參考漲樂全球通官方網站(https://zlglobal.htsc.com.hk )。「一世」是指客戶點擊使用「一世全免」卡券後，客戶可享有優惠的期限是一次性生效連續60年，直至戶口被取消。如60年期限到期後，客戶仍未銷戶，則會再補發60年期效的「一世全免」卡券。以上活動期限、費用標準及獎賞變更，本公司擁有最終解釋權與決定權。

³ 截取至2023年6月30日，資料來源： https://finance.eastmoney.com/a/202308302831133511.html

（資料及相片由客戶提供）