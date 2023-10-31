數碼港元｜夥鴻福堂等模擬交易　恒生：參與者關注安全及普及度

金管局早前推出數碼港元（eHKD）先導計劃，恒生銀行為具有3個入選用例的銀行，包括可編程支付的商戶獎賞計劃及發放政府資質，另外還有代幣化存款。恒生銀行策略及企業發展總監兼行政總裁辦公室主任李文龍表示，關於前兩個用例，已於 9 月順利完成 4 場實境模擬測試，測試參與者包括逾100位香港中文大學師生及恒生員工，商戶方面有包括鴻福堂、PacificCoffe及FlashCoffee等7家，處理超過 500 宗模擬數碼港元交易。



李文龍表示，於 9 月順利完成 4 場實境模擬測試，測試參與者包括逾100位香港中文大學師生及恒生員工。

參與者包括逾100位中大師生及恒生員工

李文龍表示，該次測試完成後據調查，個人參加者方面，81% 受訪者對模擬數碼港元及其電子錢包持正面態度， 83% 受訪者認為可編程支付超出了他們的預期， 87% 受訪者認為可追溯性超出了他們的預期。恒生銀行策略及企業發展部副總監鄭婷婷補充，受訪者也關注數碼港元安全性，以及普及度。恒生其後將於滙豐及Visa在央行數碼貨幣用例上合作，探討代幣化存款。

在商戶支付及獎勵計劃方面，商戶透過假設性的數碼港元錢包可編程功能，即時設計並向目標客群發放具指定用途的優惠券，讓參加者在現場消費。恒生銀行環球支付方案部主管黃德明表示，這方面主要是希望幫助中小企業務增長，目前相較大型企業推出獎賞計劃，上述場景若能普及，中小企在無需投放大量資源及技術的情況下，便能向目標客戶發放優惠。

李文龍表示，恒生其後將於滙豐及Visa在央行數碼貨幣用例上合作，探討代幣化存款。

其後將與滙豐及Visa探討代幣化存款

他指出，相較目前不同商場或商戶推出不同優惠券，需要人手登記及發放，消費者手持不同優惠券在使用上也會有不便，透過數碼港元能夠節省相關人力物力，商戶無需重新設計優惠券，並能即時入賬，原本已有會員系統的大商戶，也可以利用該錢包向更多潛在用戶發放優惠和獎賞，並綑綁模擬數碼港元作消費。消費者可在一站式電子錢包上管理和使用不同商戶的優惠並快速付款，可取代較不方便的紙張禮券。

參加者也有參與個人對個人轉賬，透過數碼錢包設定轉賬條件，例如資金使用限期及指定用途等，進行個人化轉賬。李文龍表示，這方面為了可應用於實際場景，包括僱主向家傭提供買菜的資金，可限制資金使用目的及時間，避免家傭用於私人用途，同時具備追溯及監察能力。也可以使用在家長給予子女零用錢場景上，設定零用錢用途，例如交學費及用於餐飲。

參加者也有參與個人對個人轉賬，李文龍表示，可應用於僱主向家傭提供買菜的資金，可限制資金使用目的及時間，避免家傭用於私人用途。

可應用於僱主向家傭提供買菜的資金

在資助發放方面，數碼港利用假設性的數碼港元錢包，數碼港利用模擬數碼港元錢包，向約 30 間已報名參加實境模擬測試的數碼港社群企業，發放具指定用途和期限的商戶消費券。

李文龍表示，未來此場景能夠應用於政府機構向市民發放指定用途的津貼或資助，例如消費券、醫療券、長者社區照顧服務券等，可透過可編程功能設定用途和期限，分期自動發放，避免出現誤用情況。

同時，政府支援中小企的資助計劃，例如科技券等，可透過可編程功能加入智能合約，當受獲批資助的中小企符合了相關要求，系統便會自動發放資助至相應的電子錢包，成為中小企的可動用資金。

可應用於發放中小企科技券

測試完成後據調查，參與商戶的意見方面，所有商戶對於可以在模擬數碼港元錢包上，自訂優惠和獎賞計劃於客戶反應十分正面，並表示有助其拓展生意。所有參與的商戶均認為在實境模擬測試中能體驗迅速和高效的數碼化支付體驗，所有交易都十分流暢。

另外，商戶亦認為模擬數碼港元可減低營運成本並更有效分析客戶數據。有現時仍採用紙張禮券的參與商戶表示，模擬數碼港元錢包有助商戶了解獎賞使用情況和客戶的消費習慣，為日後分析和推出更多個人化獎賞計畫提供基礎。