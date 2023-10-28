人行︰有序推進人民幣國際化　以市場驅動、企業自主選擇為基礎

人民銀行發布《人民幣國際化報告》指出，下一階段，將以市場驅動、企業自主選擇為基礎，有序推進人民幣國際化。

報告稱，將聚焦貿易投資便利化，進一步完善人民幣跨境投融資、交易結算等制度和基礎設施安排，加快金融市場向制度型開放轉變，構建更加友好、便利的投資環境，深化雙邊貨幣合作。同時，健全本外幣一體化的跨境資金流動宏觀審慎管理框架，提升開放條件下的風險防控能力，守住不發生系統性風險的底線。

在談及持續推進金融市場制度型開放時，報告稱，將繼續優化國際投資者投資境內債券、股票涉及的跨境資金管理政策安排，支持更多央行和貨幣當局將人民幣納入儲備，持續優化粵港澳大灣區「跨境理財通」試點相關政策安排，更好滿足大灣區居民優質金融服務需求。

談及人民幣滙率，報告指，2022年，在國際經濟金融形勢複雜多變、全球外滙市場波動加大的情況下，中國跨境資本流動和外滙供求基本平衡，市場預期總體平穩，人民幣滙率以市場供求為基礎，雙向浮動、彈性增強。總的來看，人民幣在全球主要貨幣中表現穩健，在合理均衡水準上保持基本穩定。

人行表示，下一步，將繼續完善離岸市場人民幣流動性供給機制，豐富香港等離岸人民幣市場產品體系，促進人民幣在岸、離岸市場形成良性循環，支持離岸人民幣市場健康發展。