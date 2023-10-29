「港版淡馬錫」管錢600億　勢令全港老千嗒晒糖｜刁佬

「港版淡馬錫」的香港投資管理有限公司（HKIC）近日委任陳家齊做首任CEO，睇此君CV，邊位嚟？未做過Buy Side，又未做過Sell Side，做律師出身，再入政府轉做AO政務官，去過財庫局同金管局就識投資？未曾帶兵征戰沙場，政府各位高手唔好玩啦，一個只係有錢但無班底，仲要自己去搵項目嘅投資基金，最後只會淪為橡皮圖章，被身邊一群虎視眈眈庫房已久的豺狼水去買自己基金食剩嘅廚餘。

可能刁佬睇得美劇太多，劇本通常都係要搵個唔知乜水做老細，喺佢身邊安插一眾大內高手，左手送上因時間關係一早準備好嘅營養大餐，再由右手包裝好交比老細加工，老細通過一輪豐功偉績嘅工作之後，最後由亞公基金接手。如果項目成功，自然老細萬歲萬歲萬萬歲，萬一投資失敗，當然係投資可升可跌，再偉大嘅項目都需要時間去栽培。三幾年過去，個老細都要開始要換人，萬一項目等唔到三幾年就爆鑊，老細失敗下台黯然辭職，台前幕後一眾高手就可拜拜，幕後暗黑老闆亦已經把基金的錢袋袋平安。

香港投資管理有限公司未開波就已被稱為「港版淡馬錫」，如果淡馬鍚聽到，真係會覺得自己被拖低水平。按照過往慣例，香港政府投資管理過不少基金，關愛基金及創科創投基金，仲有董建華發起的團結香港基金一樣，不過大部分嘅結果都係不了了之。

再睇下香港投資管理有限公司的董事會組成，包括主席財政司司長，財政司副司長、財經事務及庫務局局長、創新科技及工業局局長、商務及經濟發展局局長、香港金融管理局總裁、香港金融管理局副總裁、香港投資管理有限公司總裁、馮國經博士、劉遵義教授、林振宇博士及唐家成先生。睇到咁真係不禁搖頭，基本上每個財經官方機構都係呢班人，佢哋係各自領域都係人中龍鳳，不過就係冇人落過場去做基金經理，如果有呢班人就掂，今時今日香港國際金融中心地位就唔會搞成咁。

中國成語叫種瓜得瓜，外國則叫”Garbage in garbage out”相同的投入只會出相同的結果，大家覺得香港投資管理有限公司會係咩下場？

620億，差不多每位香港市民貢獻一萬，不過今時今日個市咁差都唔知仲可以買啲乜，想摸底買地產股又怕被人話官商勾結，輸咗俾人笑，贏咗又話你食人血饅頭。買醫藥股咩？幾十隻生物科技公司都輸穿底，仲邊有人夠膽買，真係做醫療服務嘅公司，你又嫌人哋細，仲要唔知仲有乜畀你投？最後同指數掛鈎，又怕人話你懶。未上市嘅公司就又更加唔敢去投，呢個基金真係未曾相愛已無情，基本上未成立已經失敗。

如果香港投資管理有限公司的模式改為matching mode跟投模式，當政府重點推介的行業IPO 上市，公司集資到一蚊，基金就出一蚊跟投，基金習中精神去搵人睇住IPO上市公司的資金運用，反而仲可能有前途。另外如果呢個基金賺到嘅錢會按比例派息比香港市民，相信每一位市民都會努力監督所有投資項目，出事機會將大大降低。

授人以魚不如授人以漁，刁佬剛剛交完稅好肉痛，620億喺每個市民眼中都係一個天文數字，喺呢個市場死人冧樓嘅時候，希望官老爺真係可以好好運用呢筆錢，唔好當煙花燒咗就算數。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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