金管局總裁視角　你不知的事　港領央行數位化和綠色發展｜林子傑

本週，筆者出席了香港證券學會(HKSI)舉辦的午餐會，學會邀請香港金融管理局總裁余偉文(Eddie Yue)作為演講嘉賓，Eddie與觀眾分享了香港作為國際金融中心的前景和機會。這午餐會，是我過去幾個月聽到關於香港未來發展比較積極的分享。離開的時候，我感覺到出席的觀眾對香港的未來多了一份信心。除了香港繼續成為最大的離岸人民幣中心，及其在中國資本帳戶開放進程中的關鍵地位之外，Eddie也跟觀眾們分享了香港在國際金融發展鮮為人知的一些要點。

一、在全球中央銀行中，香港金融管理局在數位化(Digitalization)和ESG方面帶領潮流。有以下兩個例子：

（1）mBridge計畫，是香港金融管理局與中國、泰國和阿聯酋中央銀行，在國際清算銀行創新中心(Bank for International Settlements Innovation Hub)指導下聯合合作的項目，是全球最先進的中央銀行數位貨幣(Central Bank Digital Currency, CBDC)項目之一，並得到了國際金融界的廣泛認可。最新的試點測試表示，央行數位貨幣平台，可以用更低的成本和更好的透明度，加速跨境支付。下一步，mBridge計劃將很快推出最小可行性產品(Minimum Viable Product)，以解決跨境支付長期存在的低效率痛點。

（2）今年2月，金管局協助香港政府成功發行8億港元的代幣化綠色債券（Tokenised Government Green Bond），成為全球首支由政府發行的代幣化綠色債券。分散式帳本技術(Distributed Ledger Technology) 已應用於一級發行、二級交易結算和票息支付，並將在到期贖回中進行測試。

二、當Eddie被問及他在最近的國際路演中的經驗時，他與觀眾分享說到在新冠疫情期間，全球對香港的感覺非常負面，西方媒體在那段時候一直將香港描繪成悲觀絕望(Doom & Gloom)。但自從香港開放以來，全球金融機構的決策者有機會親眼目睹真實的香港，並在自身服務的企業內和媒體訪問中，澄清了許多關於香港的誤解和錯誤認知。

（1）Eddie與觀眾分享，即將於11月舉行的國際金融領袖投資峰會（Global Financial Leader’s Investment Summit)已超額認購，一票難求。

（2）此外, 香港投資管理有限公司（The Hong Kong Investment Corporation）已於十月初任命行政總裁，並將很快動用香港的財政儲備，通過策略性投資，來提升香港競爭力、引領和支持戰略性產業發展。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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