愛望基金辦18區正向家庭教育巡禮　播微電影授育兒技巧｜ESG

家庭教育對小朋友成長，尤為重要。愛望基金﹙The WEMP Foundation﹚舉辦「18區正向家庭教育巡禮」，為基層家長提供正向育兒技巧和心理健康知識，協助強化親子關係。

孫玉菡︰正向家庭教育十分重要

該基金上周六﹙28日）聯同四間小學、安排約 500 名本地和少數族裔的小學生和家長參與巡禮，並獲勞工及福利局局長孫玉菡蒞臨支持。

孫玉菡致辭時表示，正向家庭教育十分重要，父母幫助子女有一個正向的成長過程，可以讓子女把正向經驗 傳承 下一代。愈多人有正向教育的知識，對社會有長遠好處。

愛望基金董事鄭余雅穎則稱，愛望基金透過在全港推動正向家庭教育，希望可以喚起家長育兒的初心，啟發父母建立快樂家庭，讓小朋友擁有一個幸福的童年，並從小培養他們建立正向思維。

福利局局長孫玉菡表示，正向家庭教育十分重要。﹙資料圖片﹚

全方位育兒工作坊 教育兒技巧

「18 區正向家庭教育巡禮」是一個全方位育兒工作坊，結合多媒體互動電影放映會、家長教育研討會和獨創兒童情緒卡遊戲，聯乘學校和老師，幫助家長喚起育兒初心、啟發父母調整家教方式、以及協助小朋友管理情緒，助力建立一個快樂家庭。

其中，在工作坊中，透過與小朋友一起觀賞微電影《留聲》，家長可以藉電影內容反思自己日常的育兒方式，以及加深了解小孩子的內心世界。《留聲》講述一名 10 歲男孩在祖母去世後經歷悲痛和困惑，當中帶出小朋友常見的心理困擾和需要、與父母的爭拗，以及雙方俢和的過程。

在電影欣賞會後，基金加插家長教育研討會，安排教育專家與家長分析劇情、解答家長的育兒挑戰，以及指導家長運用正向育兒技巧，學習改善親子關係。

資料顯示，「18區正向家庭教育巡禮」至今已經在 34 間小學舉行，接觸到近30,000名家長和小學生。基金來年會把計劃擴展至另外30 間小學，協助更多家長提升家庭凝聚力。