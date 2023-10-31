會計界對市場信心連續兩季下滑　關注內房問題蔓延至金融體系風險

ACCA（特許公認會計師公會）和IMA®️（管理會計師協會）公佈最新2023年第三季《全球經濟狀況調查報告》(GECS)，結果顯示全球經濟信心指數連續第二個季度下跌，以及面臨嚴重的下行風險。《全球經濟狀況調查報告》指出，「新訂單」、「就業」及「資本支出」三個主要指數在第三季均呈現下跌趨勢，顯示全球經濟增長動能進一步削弱，受多個下行風險影響，包括貨幣緊縮政策、政府債券收益率飆升、油價上漲、中國經濟及地緣政治因素。



通貨膨脹是會計師關注的焦點之一，對「營運成本增加」的憂慮在第三季再度回落，主要經濟體的通脹出現緩和，美國核心商品通脹大幅下跌，歐元區和英國的通脹則錄得溫和跌幅。然而，服務業通脹的下降幅度較少，反映就業市場強勁，薪資穩健成長。雖然成本壓力似乎已經到頂，但仍遠高於調查報告展開以來的中位數，顯示各國央行可能需延續或推出更多緊縮政策，利率必須在較長時間內維持在高水平，尤其近期油價上漲令政策制定變得更加棘手。

全球經濟前景仍然未見明朗，存在下行風險，貨幣緊縮政策效果持續，不確定性高，主要經濟體仍面臨硬著陸或其他金融危機。近數月全球政府債券收益率大幅上升，以及美元復甦，進一步增加有關風險。同時，隨著政策刺激力度逐步加大，中國經濟出現初步改善跡象，但仍存在因為房地產市場問題可能導致經濟急劇放緩，並在銀行和金融體系中蔓延的風險。此外，10月初開始的以巴衝突繼續導致油價上漲，俄烏衝突加劇也可能導致大宗商品價格上升，建議會計師為其公司或客戶作出相應規劃，應對潛在風險。