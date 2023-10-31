「恒大歌舞團」捲入是非風波　團長白珊珊：未做過跟工作無關的事

內房龍頭恒大（3333）醜聞不斷，當中由許家印一手打做的「恒大歌舞團」，亦捲入是非堆之中。而團長白珊珊昨日（30日）在網上發佈一條影片，澄清自己只是普通舞蹈從業者，並未做過跟工作無關的事，已向公安機關報案。



內媒過曾報道，由白珊珊所帶領的「恒大歌舞團」相當傳奇，成立後由恒大100%持股，且入團條件十分嚴苛，不但要滿足年輕貌美、身材好、體態輕盈、舞姿優美等基本條件，且要畢業於著名藝術學院，並主修民族舞蹈者，才有機會入團。

拍片澄清：未做過跟工作無關的事情

不過，白珊珊不甘被抹黑，拍攝影片回應網絡造謠。她表示，騷擾資訊和電話鋪天蓋地向自己襲來，同時強調其只是一個普通的舞蹈從業者，並未做過跟工作無關的事情。

各項矛頭都在指向自己，無數的騷擾資訊和電話鋪天蓋地地襲來。自己只是一個普通的舞蹈從業者，並未做過跟工作無關的事情。她又指，對於甚麼豪車豪宅，以及800萬高額工資都不存在，並強調：「都是有備案和記錄，假的真不了，真的也假不了。」

面對無數網絡造謠，白珊珊謂，「我相信對任何女性來說都是毀滅性的打擊。」她又指，舞蹈是她一生夢想，自己的工作盡心盡責，努力拚搏走到今天，並不是讓那些無知的人拿來詆毀，自己原本不打算回應，但因謠言愈來愈沒有底線，已向公安機關報案。