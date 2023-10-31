愛望基金夥周大福慈善基金　辦深水埗正向家庭教育巡禮

「愛望基金 The WEMP Foundation」，積極響應周大福慈善基金「織善社區」廣織善網之願景，為此於深水埗「社區新世界」舉辦「深水埗正向家庭教育」巡禮，為40位基層家長提供正向育兒技巧和心理健康知識，協助強化親子關係，並鼓勵家長就育兒、管教等提出疑問，好讓社工解惑支援。而活動更得到周大福慈善基金主席鄭家成及愛望基金創始人鄭志剛一同蒞臨支持，實地了解家庭實際需要，並勉勵家長扶持下一代。

鄭家成：讓家庭重新燃起希望 專注培育下一代

鄭家成表示：「在地區工作方面，深水埗的基層、單親及雙非家庭的情況都非常嚴峻。我們希望能協助各位家長以積極的思維應對生活上的各種挑戰，尤其是情緒問題。在今天的分享聚會中，我們了解到許多母親長期面臨經濟壓力並獨自支撐家庭的問題，甚至需要應對兒女的特殊學習需求和家庭暴力問題。我們有責任儘快幫助她們解決迫在眉睫的問題，鼓勵她們培養技能，提供托兒服務，釋放她們的勞動力，重建她們的尊嚴，讓她們的家庭重新燃起希望，並專注於培育下一代。今天，我很高興能夠與愛望基金聯手，本著共同的理念，支援家庭生活和育兒方面的問題，為促進兒童的心理健康作出貢獻。同時，透過「織善社區」的廣泛聯繫社福機構，我們共同建設一個新的社區世界。」

鄭志剛：與小朋友家長共同邁向更好未來

愛望基金創始人鄭志剛表示：「愛望基金希望協助基層兒童構建美好童年，儘管礙於經濟條件所限，惟天下父母心，大家一致希望自己子女可以有一個快樂又充實的童年。今天興幸得到周大福慈善基金和鄭家成主席的支持，秉承其「織善社區」之願景，並借助周大福多年來在社區建立的基礎，加以配合愛望基金創新的理念，希望可以共同攜手於社區深耕細作，與小朋友、家長共同邁向更好未來。」