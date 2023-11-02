新世界表決｜有小股東稱沽新創建「有好，有唔好」　惟會支持議案

新世界發展（0017）擬向周大福企業賣出手上約六成新創建（0659）股份，要約價為每股9.15元，交易完成後周大福企業將會成為新創建大股東。新世界於今日（2日）上午11時30分舉行股東特別大會（EGM），就有關交易進行表決。



集團主席鄭家純與執行副主席兼行政總裁鄭志剛均未現身今年股東特別大會。

今早距離股東會開始前40分鐘，已有約10位股東於門口拍籌處排隊等候，前來投票的股東不少為長者，亦有幾位貌似南亞裔人士。

有等候入場的小股東向記者表示，支持今次交易，認為新世界賣出新創建屬於「有好，有唔好」，一方面小股東有息收，新世界又可以減輕負債，另一方面，交易（賣出新創建）之後收入會減少。該名股東又指，見到新世界位於尖沙咀的K11「好大好靚」，對新世界有信心。

另外，股東大會未開始，有一名身穿藍衣的婆婆離場，路過時大聲叫嚷稱「四股合一股」，料指早前新世界進行合股的行動。

新世界出售新創建股權予周企，交易須獲逾半數獨立股東投票贊成。截至今日中午收市，新世界報14.98元，升1.62%，而新創建則跌0.42%，報9.28元，惟仍略高於9.15元的要約價。