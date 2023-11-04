滙豐績後拆局　大行上調目標價至83蚊　專家建議現價可上車

滙豐日前公佈好壞參半的第三季業績，稅前盈利略低於市場預期，當中營運開支及內房撥備未如預期。不過，其宣布新一輪回購規模達30億美元，則高於預期。業績公佈後股價連續回落兩日，至新一輪回購啟動當日（11月1日），才稍有回升。有分析師預計，滙豐其後有望每季均有新一輪不少於20億美元的回購，股價短期內有機會回落至55港元或以下，投資者可趁機吸納，目前價位也可入手。



摩根大通發布報告，滙豐新一輪回購計劃規模超預期，故此將明年回購預測由40億美元上調至90億美元。﹙資料圖片﹚

大摩及小摩上調目標價

滙豐周一（10月30日）公佈業績，稅前盈利翻1.4倍至77.14億美元，略低於市場預期中位數1.5倍增幅。期內營業開支按年增2.3%，高於預期的減少2%，並為內房相關資產作出5億美元撥備，累計今年首9個與為內房合共撥備8億美元，管理層預計全年將增至10億美元。期內派發季息10美元，第三輪回購規模加碼至30億美元，高於預期的20億美元。

季績公佈當日，滙豐股價跌1.46%至57.2港元，周二連續第二日下跌1.84%至56.15元，至周三始見回，至周五收報58.2港元。摩根大通發布報告，滙豐新一輪回購計劃規模，超過市場及該行預期的20億美元水平，故此將明年回購預測由40億美元上調至90億美元。該行將滙豐目標價由81港元升至83港元，維持增持評級。

摩根士丹利發表報告則指，滙豐第三季撥備前盈利符合市場預期，經調整其他收入較佳、抵銷成本增加2%的影響，普通股權一級資本(CET 1)較預期高出20點子。淨利息收入符合預期，淨息差按季收窄2點子至1.7厘。營運開支較市場預期高2%，管理層預期全年成本增加4%，較之前預期的3%為高。

滙豐內房相關資產作出5億美元撥備，管理層預計全年將增至10億美元。﹙資料圖片﹚

黃國英：內房債問題已「衰到貼地」

該行因應匯控季績表現，將今年盈利預測下調0.5%，明年則上調0.2%、2025年下調0.3%，預計高利率環境持續，淨息差預測較高，因此上調淨利息收入預測，但下調今明兩年的非利息收入預測，主要受財資收入影響。該行將滙豐目標價上調1%至72.9元，維持增持評級。

黃國英資產管理公司董事黃國英表示，滙豐季績表現部分未如市場預期，包括營運開支及內房撥備，當中後者預計仍有上升風險，但內房債問題大幅惡化可能性並不高，因「衰到貼地」情況都已出現。

他並看好滙豐中長期業務前景，淨利息差方面，受到市場供求影響，美國長期國債息高企，於此同時短期存款利率大致平穩，料將利好未來一段時間的利息差及收入。非利息收入方面，其財富管理業務對於包括內地等客戶仍具備吸引力，故相信能繼續做好。

黃國英表示，新一輪回購規模大於預期，料將對股價帶來支持。﹙資料圖片﹚

熊麗萍：每季有望回購不少於20億美元

獨立股評人熊麗萍表示，滙豐業績後股價回落，相信主要由於業績本身無驚喜，加上收息股一般與美國10年期國債息比較，期間後者升近5厘水平有關，短期內有機會回落至55港元或以下，投資者可趁機吸納。對於最新回購規模加大至30億美元，她表示，為提升股東回報，有望滙豐其後每季均有新一輪不少於20億美元的回購。

黃國英補充，新一輪回購規模大於市場預期，料將對股價帶來支持。他認為，目前價位約56或57港元可入手，中長線回升至60港元相信也不會很難。派息方面，滙豐早前宣布恢復派季股，並已預告會派0.21美元特別股息，預期全年股息率逾8厘。