美股｜聯儲局將公布議息結果　道指早段升逾200點　油價回升約2%

投資者靜待美國聯儲局議息結果，市場普遍預期維持利率不變，加上美債殖利率走跌，道指周三（11月1日）早段升逾200點。



截至本港時間晚上11時06分，道指報33,261點，升208點或0.63%；標普500指數報4,225點，升31點或0.76%；納指報12,968點，升117點或0.92%。

ADP：美國10月私人市場新增職位較預期少

經濟數據方面，美國勞工部的職位空缺及勞動力流動調查（JOLTS）顯示，美國9月份職位空缺955.3萬個，多於市場預期的940萬個，前值為961萬個。

另外，有「小非農」之稱的ADP報告顯示，美國10月私人企業職位增加11.3萬個，少於預期的上升15萬個，但高於前值的8.9萬個。值得注意的是，10月薪資年增 5.7%，連續第 13個月下滑，創2021年10月以來新低。

美國供應管理協會（ISM）公布，10月製造業指數為46.7，高於市場預期及前值的49；製造業投入物價分項指數為45.1，預期為45。

油價造好，紐約原油期貨現時每桶報83.01美元，升1.99美元或2.46%；倫敦布蘭特期油報86.69美元，漲1.67美元或1.96%。