蘋果銷額連跌4季　盤後價挫近半成　惟iPhone上季收入勝同期

蘋果（美股：AAPL）公佈截至今年9月底第四季業績，收入按年減少0.7%至895億美元，超過原本892.8億美元的預期，但此為2001年以來，首次連續第四個季度按年下滑，有外電評論指，銷售額連續第四個季度下降，其中包括中國市場的下滑，原因是公司面臨中國經濟普遍放緩，以及來自競爭對手華為的新競爭。



此外，期內淨利按年升10.8%至229.6億美元；每股收益按年增13%至1.46美元，按年增13%，高於預期的1.39美元；毛利率為45.2%，高於預期的44.5%。然公司美股盤後價一度跌逾4.5%，現跌幅收窄至3.4%，報171.6美元。

iPhone 上季收入創同期紀錄

季內iPhone銷額升2.8%至438.1億美元，服務收入增達16.3%至223.1億美元，公司首席執行官庫克（Tim Cook）表示，iPhone 收入創第4財季紀錄，包括App Store銷售、廣告、iCloud、支付服務和Apple Music在內的服務服務業的收入表現良好，更創歷來新高。然其餘產品中，Mac機收入大跌33.8至76.1億美元；iPad收入跌10.3%至64.4億美元，穿戴設備及家居產品等收入跌3%至93.2億美元。

而以地區計，大中華區跌2.5%至150.8億美元，遜於預期的170億美元；日本收入跌3.4%至55.1億美元，歐洲及亞洲其他地方跌1.5%，惟美洲按年升0.8%。