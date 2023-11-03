按證公司指「百分百擔保個人特惠貸款計劃」壞帳率續攀升至10%

香港按揭證券公司執行董事兼總裁李令翔表示，於4月底結束的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」批出的貸款合共46.6億港元，惠及超過59,000人，平均每人貸款額為78,500元。但目前實際的累計壞帳率雖低於原本假設，但有逐漸上升趨勢，現時約為10%。



李令翔續指，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」推出時以25%作為假設整體壞帳率。兩年多下來，實際的累計壞帳率雖低於原本假設，但有逐漸上升趨勢，現時約為10%。壞帳增加並非意料之外，畢竟計劃下的借款人有一段時間失去了主要經常性收入，財務狀況較不理想。壞帳率將來的變化，將取決於香港的經濟環境、不同行業的復蘇步伐和個別借款人的財務狀況等。

與貸款機構續合作處理後續工作

在貸款管理方面，李令翔指，根據計劃的要求，貸款機構需要採取措施防止或減少壞帳所引致的政府財政損失。如借款人拖欠貸款，貸款機構會按本身的政策、商業慣例及計劃條款作出追討，具體方式包括致電或去信借款人、與借款人協商還款方案、委任代理人催收，以及考慮採取法律行動。

按揭證券公司將與貸款機構有機制檢視拖欠還款的個案，如有合理理由相信借款人故意逃避還款責任，會採取必要行動，包括可能向借款人提出訴訟甚至向法院提交破產呈請。另外，若在檢視個案時發現借款人有涉嫌違法的行為，例如懷疑使用虛假文書等，會與執法機構聯絡跟進。至於個別借款人如因持續失業或傷病等情況，出現真正困難而暫時未能還款，貸款機構會與他們商討債務緩解方案，盡量達致可行的還款安排。