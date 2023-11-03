渣打溫拓思獲選年度全球最傑出行政總裁　稱為持份者締造更大利益

渣打（2888）行政總裁溫拓思為資深銀行家，於2015年加入該行後，該行屢次交出令人滿意的業績。其在渣打的努力獲得認同，被國際金融《亞洲銀行家》（The Asian Banker）選為「2023年度全球最傑出行政總裁」（Global CEO of the Year 2023）。在昨天（2日），參與「香港金融科技周2023」活動期間，《亞洲銀行家》創辦人兼主席Emmanuel Daniel前往渣打香港的活動展區，在渣打香港行政總裁禤惠儀及一眾同事見證下，將有關奬座頒予溫拓思。



渣打被評為年度最佳銀行

至於渣打亦獲《亞洲銀行家》（The Asian Banker）評為「2023年度全球最佳銀行」（Global Bank of the Year 2023）。

《亞洲銀行家》讚揚，自溫拓思於2015年6日獲委任為渣打集團行政總裁後，一直展現出卓越的領導才能和決策力，帶領集團改善有形股東權益回報，並且專注於新興巿場（尤其是亞洲）的發展，把握當中的巨大增長潛力；同時大力推動數碼改革，先後在香港和新加坡成立虛擬銀行，並且積極推動客戶轉型至淨零排放，及開展多項社區計劃如Futuremakers。

溫拓思表示：「我們很榮幸獲得《亞洲銀行家》的獎項，肯定了渣打集團上下多年來持續提升客戶服務、推動金融創新和促進可持續發展的努力。在過去六、七年，我們成功改善集團的盈利能力和巿場比率，積極融合亞洲跨境貿易等世界經濟大趨勢，同時致力與時並進，推動數碼銀行策略。未來我們將繼續重點發展亞洲的業務，以此連繫全球，並會更精益求精地為各持份者締造更大利益。」