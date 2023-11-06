馬斯克推新聊天機器人Grok　稱個性反叛「不適合討厭幽默的人」

馬斯克（Elon Musk）全新的人工智能初創公司xAI，推出首款聊天機器人產品Grok，目前正在為特定群體測試，測試完成後將向X 平台上的 Premium+ 訂閱者開放，X Premium+每月訂閱費為16美元。



較之於其他風頭正勁的AI大模型，馬斯克直言，其可以即時獲取X平台上的信息，因此與其他大模型相比「優勢顯著」。此外基於其設計，Grok的答案會「帶點機智」、「帶點反叛」調性，因此並不適合討厭幽默的人。馬斯克甚至向其詢問如何製造毒品，Grok的回答包括取得化學學位，建立秘密實驗室等，但最後澄清制度違法。

馬斯克向聊天機器人詢問可卡因的製造配方。（資料圖片）

xAI：不排除提供虛假答案 運算表現超過ChatGPT-3.5

據悉，Grok是一款參照英國科幻小說《銀河便車指南》（Hitchhiker’s Guide to the Galaxy）的AI模型，設計者希望其可以回答幾乎任何事，甚至建議該問的問題，但公司也重申，並不排除會提供虛假答案。

馬斯克似乎認定的xAI的競爭對手包括OpenAI、Inflection及Anthropic。根據初步測試中學數學問題及Python編碼任務結果，Grok的運算表現超越包括ChatGPT-3.5、Inflection-1在內的所有AI模型，僅不敵訓練資料庫更大的GPT-4等模型。