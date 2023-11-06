保誠首3季新業務利潤增37%　香港市場領保費等值銷售升4成

保誠（2378）公布截至今年9月底止首3季業績，期內新業務利潤為21.43億元（美元‧下同），按年增加37%。公司指出第3季業務動能繼續反映其多市場﹑多渠道策略的實力。



保誠又表示期內保費等值銷售額增加40%至44.17億元，主要由香港市場帶動。內地旅客及本港客戶銷售額按年均有增加。

公司指出有多元化的業務模式及雄厚的資本，得以從容應對宏觀經濟及地緣政治環境的持續挑戰。展望未來，形勢仍具挑戰性，但在多市場增長引擎的支持下，新業務動力得以延續至第四季度。

香港市場儲蓄產品單均保費回落至正常水平

公司表示香港業務方面，本地客戶及中國內地旅客的年度保費等值銷售額較上年同期強勁增長。內地訪港旅客上季人數超過800萬，在入境旅遊及本地需求的帶動下，香港經濟按年持續復甦。當季度旅客人數約為2019年同期的90%，而同期對中國內地旅客的年度保費等值銷售額約為2019年的 1.3 倍。除上述銷售額外，上季本地分部新業務利潤亦較上年同期錄得雙位數增長。於第三季度，儘管客戶對儲蓄產品依然青睞有加，但繼年初邊境重啟後，單均保費開始回復至正常水平。健康及保障產品於代理及銀行保險渠道均錄得銷售額增長，並貢獻超過三分之一的整體新業務利潤。上述因素帶動新業務利潤率於今年各個季度均出現按季增長（倘不計及經濟影響）。