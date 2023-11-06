平保：目標個人業務利潤雙位數增長　個人客戶4億以上

中國平安（2318）總經理兼聯席首席執行官謝永林表示，內地個人客戶市場的發展空間巨大，人均財富及財富管理市場增速強勁。在經營目標方面，期望未來個人業務營運利潤可達雙位數增長，個人客戶數達4億以上，客均合同數達5以上，客均利潤達800元（人民幣，下同）以上，不過他未有公布實現的時間目標。



未來10年內地人均財富復合增長率料仍保持9%增長

謝永林於深圳舉行的投資者開放日中表示，未來10年內地人均財富復合增長率預計仍保持9%增長，內地保險市場深度和密度與國際還有距離，而平保在綜合金融在不少方面仍在改進空間，發展潛力相當大，例如去年通過交叉銷售新增客戶為2711萬人次，不過非壽險客戶有1.7億個，當中有2,500萬個為高價值客戶，而客戶流失數目也相當大。他認為，平保有很大的發掘客戶和防止客戶流失的空間，將續強化業務、營運和盈利模式。

中國平安個人綜合金融管理委員會副主任蔡新發表示，綜合金融是集團價值增長的核心驅動力，今年首9個月逾4分1的代理人月均收入來自於綜合金融，而代理人收入22%增量貢獻來自於綜合金融，而綜合金融亦帶來更高的經營效率，使綜合獲客成本降低，以及更高的客均利潤。

蔡新發又指出，平安銀行內部渠道獲客成本僅為外部渠道的73%，平安健康險僅55%，平安證券僅53%，又指現時集團擁有網點逾7,000個，覆蓋全國所有省市，亦有逾130萬線下銷售觸點，而其線上網絡則擁有逾7億個銷售觸點。