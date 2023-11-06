滙豐「卓越理財尊尚」隆重登場　頂級理財服務再定義

現今富人對理財的需求及要求愈來愈高，唯有不斷升級的銀行服務方能滿足所求。有見及此，滙豐﹙HSBC﹚今日﹙6日﹚隆重宣布推出「卓越理財尊尚」﹙HSBC Premier Elite﹚服務，由即日起至2024年3月31日，凡晉身成為該理財帳戶的客人，即可享高達83,300港元的迎新獎賞，當中包括新增資金獎賞、理財獎賞及生活品味尊尚禮遇。



豐富的獎賞，只是踏入尊尚理財殿堂的起始體驗，客戶由此更可開展無可比擬的非凡理財歷程，享受一系列「專業、專屬和專享」的財富管理方案及生活禮遇，實現各種財富和人生目標。

尊尚理財服務 就在眼前

為瞄準高資產客戶，滙豐在本港推出綜合理財服務帳戶「滙豐尚玉」（HSBC Jade），但時至今天，這群高資產客戶對理財服務已有更高階的定義，追求更多元化的財富管理方案及奢華的個性化尊屬禮遇，滙豐「卓越理財尊尚」﹙HSBC Premier Elite﹚由此誕生，可謂「滙豐尚玉」重新定位後的升級版，鎖定理財總值達780萬港元或以上的中高端客戶，

許多人都知道，高端、尊屬的理財服務，普通客戶往往難以企及。不過，對於「卓越理財尊尚」的客戶，頂級的理財服務，已在眼前，他們一樣能更好地享受到「專業、專屬和專享」的個性化待遇，以至頂級的財富管理方案，包括財富管理諮詢、債券服務、滙財貸款服務、投資方案及保險方案。

滙豐「卓越理財尊尚」客戶轉入或存入香港股票、中國A股和交易所買賣基金及美股，即可享0.2%現金回贈。

事實上，滙豐專業的團隊與理財方案，為「卓越理財尊尚」客戶提供全面的投資組合分析工具，以及專屬的專業理財顧問，助他們建立更穩健的投資組合，捕捉更廣闊投資機遇，涵蓋的投資或保險產品類別包括單位信託基金、債券/存款證、人壽保險、保本投資存款/高息投資存款，以至股票掛鈎投資/私人配售票據。於推廣期內，卓越理財尊尚客戶只需透過Well+額外賞揀選您喜愛的投資或保險產品類別並成功認購，便可解鎖高達$10,000「獎賞錢」。

與此同時，「卓越理財尊尚」提供的全方位銀行服務，讓高端客戶享受最尊貴的銀行服務，體驗各項優先理財服務及優惠利率。例如「卓越理財尊尚」客戶專享定期存款優惠利率，除現行的新資金定期存款優惠利率外，可享+20個基點的特惠存款年利率，港元或美元3個月、6個及12個月定期存款年利率高達5.2%（以2023年10月13日為例）。

品味尊尚選 生活層次再昇華

在尊尚理財的殿堂，除了擁有勝人一籌的投資指南外，也具備優越生活的導航。「卓越理財尊尚」下的「生活禮遇・隨您所選」提供一系列配合客戶生活品味的專貴體驗，包括醫療、餐飲及旅遊禮遇，務求令生活品味昇華至更高層次。

說起生活品味，餐飲、旅遊絕不可少。「卓越理財尊尚」客戶可以優先預訂Black Sheep旗下餐廳，專享千元的餐飲優惠，並可進入頂級私人會所。出行方面，客戶亦可有「貴賓式」的旅遊享受，包括價值高達千元的機場豪華轎車接送服務，往/返指定機場兩次，以至由環亞機場貴賓室於香港國際機場提供的貴賓室服務。

滙豐「卓越理財尊尚」提供優先預訂指定餐廳優惠，客戶專享千元餐飲禮遇和迎賓款待等，坐擁生活品味的專貴體驗。

此外，「健康，就是財富」。一直以來，滙豐致力為個人及企業客戶，提供優越的醫療保健服務，用心守護客人健康。今次滙豐特別為「卓越理財尊尚」客戶，帶來更多精選醫療與健康禮遇，更有效照顧他們的健康需要，如一對一視像診症，讓客人安坐家中也能獲得適切醫療諮詢服務。