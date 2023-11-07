金融峰會歡迎晚宴　唐英年再贊助全場美酒　余偉文︰他揀的一定靚

本港金融界盛事第二屆國際金融領袖投資峰會將於周二（7日）起，一連兩日舉行，金管局昨日﹙6日﹚晚上在西九文化區香港故宮文化博物館舉行歡迎晚宴，逾300名全球頂尖金融界人物聚首一堂。當中財政司司長陳茂波、金管局總裁余偉文、西九文化區管理局董事局主席唐英年，以至內地監管機構重磅人物，包括中國人民銀行副行長張青松及中國證券監督管理委員會副主席王建軍等多名政商界名人均有出席晚宴。

余偉文致歡迎辭時表示，首屆國際金融領袖投資峰會在去年舉辦時香港仍未開關，活動標誌香港復常之路。到了第二屆，香港已全面通關，商業活動回歸正常，但今年意義一樣特別，因為今年是金管局成立三十周年。

他指出，金管局成立三十年以來，過程經歷了許多事，包括三次金融危機及兩次疫情，他十分感謝朋友及夥伴的支持，一起走過高低山谷，並希望在未來日子，可以與在場人士透過不同的合作進一步加強友誼。

第二屆國際金融領袖投資峰會吸引逾300名全球頂尖金融界人物聚首一堂。﹙資料圖片﹚

余偉文又鼓勵在場人士外出走走，感受香港的脈搏和活力，以至在這裡找尋可以捕捉到的機遇。「我想給予在場人士一個任務，就是回到你們的地方後，利用你們自身網絡，為香港說好故事，我們需要說好香港的美言，而你是我們可以依賴的人！」

余偉文特別提到，晚宴有好酒、好菜、好表演。而講起靚酒，又怎可不提紅酒愛好者唐英年？余偉文指︰「今年有好酒，我特別要多謝唐英年繼上屆後再次贊助全場美酒，我自己不熟酒，但聽說由唐英年揀選的酒，一定是好酒！」話音剛落，全場即時報以掌聲。

金融峰會將會在周二起一連兩日進行，根據議程，主峰會由余偉文致歡迎辭，之後由國務院副總理何立峰發表開幕主題演講，特首李家超亦會發表主題演講。第一場論壇主題為「內地：翹首向前」，與會嘉賓包括人民銀行副行長張青松、國家金監總局副局長肖遠企及中證監副主席王建軍，余偉文任主持。