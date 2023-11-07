金融峰會｜國務院副總理何立峰提三點建議　支持香港國際化特色

第二屆國際金融領袖投資峰會周二﹙7日﹚起一連兩日進行，國務院副總理何立峰發表開幕主題演講時指出，國際金融中心是香港金漆招牌，港擁聯通國際的獨立優勢，對國家發展有獨立的貢獻，是中國金融開放的試驗田，也是人民國際化重要基地。

他指，未來香港在融入國家發展的大局中有更好的發展，國際金融中心必定更加有活力。就此，何立峰提出三大建議。一是，香港要繼續加強自身建設，進一步提升影響力，港有完備高效的金融設施，又有連接內地、紐約、倫敦等國際金融中心市場的優勢，可在支持促進貿易投資跨境便利化、擴大金融業對外開放先行先試 ，並可逐步完善及優化內地香港互聯互通機制、強化離岸人民幣市場、增強香港國際資產管理中心功能等。

國務院副總理何立峰對本港金融中心的發展提三點建議。﹙廖雁雄攝﹚

保持港國際化特色 進一步擴展朋友圈

第二，香港要繼續保持國際化的特色，進一步擴展朋友圈，何立峰指香港以自由開放、簡單稅制、普通法制度等贏得國際投資者的信任，「我們支持香港國際化特色，發揮國際金融中心資金融通功能。」

最後，何立峰指， 香港要主動適應市場變化，進一步融入國家發展大局，他指出，中國是第二大經濟體，發展本身具有世界意義，今年中國經濟整體運行向好，必將為全球經濟帶來增長點，「香港是連接中國與國際的重要橋樑，今後可以更加發揮國際金融中心功能，積極;融入國家發展大局及大灣區的建設，從中壯大自身實力。」