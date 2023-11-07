陳茂波︰出口及訪港旅客未完全復蘇　周內公布GDP　增長降至逾3%

財政司司長陳茂波表示，金融峰會吸引300名嘉賓出席高於去年，當中100名屬於主席或者行政總裁級別，同時也吸引國際財經媒體的觀眾，不少人均希望明年能夠繼續舉辦，而峰會有內地監管機構代表出席，他認為能夠透過此平台直接向國際市場解說，有助後者更清晰了解內地情況。

陳茂波在出席金融峰會後見媒體時表示，出席嘉賓趁此機會會見客戶及員工，都認為香港已全面復蘇，金融業並存在無限機遇，對於香港未來發展持有信心。

今年初預期香港全年經濟增長3.5%至5.5%，他指出，內地出口及本港轉出口表現仍疲弱，加上通關以來，國際航班仍待恢復，訪港遊客僅恢復至疫情前的七成，故此需要下調經濟增長預測至高於3%，預計本周內將有所公佈，「﹙增長﹚超過3%但比原先估計低咗啲。」

陳茂波表示，創業板改革方案，仍言之尚早。﹙資料圖片﹚

政府目標是搞活股市

對於創業板改革，他表示，仍言之尚早，但政府目標是搞活股市，增加流動性，吸引不同企業上市，並吸納新資本來源，除了內地及歐美外，也希望吸引中東。

對於代替行政長官李家超出現APEC ，他表示，目前行程仍在安排中，關於美國制裁，他認為完全不可接受，也不會妥協及害怕。