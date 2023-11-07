金管局三代總裁同堂　余偉文笑稱髮量有變　任志剛難忘IFC看煙花

國際金融領袖峰會今日﹙7日﹚開始首日主峰會，今年也為金管局30周年，故此也是其「生日會」，峰會上安排了三任總裁對話的特別節目。金管局現任總裁余偉文、首任總裁任志剛及第二任總裁陳德霖，首次在公開場合坐下「三代同堂」對話。

余偉文和在場嘉賓先進行競猜遊戲，分享一張金管局30年前成立時期的相片，叫大家猜三任總裁分別在哪裡。他笑言前任兩位總裁樣子沒變，只是黑髮轉白髮，而自己就是髮量多少的分別。

余偉文分享一張金管局30年前成立時期的相片，叫在場人士猜三任總裁分別在哪裡。﹙顧慧宇攝﹚

任志剛回憶，當年成立金管局前已經歷了貨幣危機及股災，在「滅火」之際也需要建立好「防火」基建，此間花費了10年。由於成立時鄰近97年回歸，需要中英兩邊跑去傾聽相關事宜。

他指出，金管局成立以來經歷了亞洲金融風暴及SARS 等大型事件，認為防火牆有充足準備才能應對預期以外的事。目前市場正面臨非常複雜環境，特別是地緣政治，但認為中美脫鉤機會不大，美國也不可能制裁到中國如此大的經濟體，但仍然需要做好準備，香港在此兩極化環境下，在金融方面需要做好準備。

至於30年來最難忘事件，任志剛就分享人民幣匯率及雷曼等大事件，又回憶到金管局搬上IFC 88樓後，7月1日慶祝回歸之日想上去看煙花，怎知煙花上看煙火，只看到煙霧，又在10號颱風天去站在窗邊感受颱風威力。