金融峰會｜滙豐祈耀年指看好大灣區機遇　稱本港財富管理業務復蘇

滙豐控股行政總裁祈耀年（Noel Quinn）表示，大灣區對於企業及銀行都存在大機遇，滙豐有成立特別團隊去服務大灣區，並提供信貸基金幫助企業開展業務。



Noel Quinn在金融峰會上表示，新冠疫情之後，內地流入香港財富的活動今年以來也有3至4倍的增長，年內集團保險業務也增長了40%，很大一部分業務來自內地，因此看到香港財富管理相關活動有所復蘇。

中國銀行董事長葛海蛟在同一討論環節上表示，隨著創新驅動戰略實施，內地科技創新產業的發展非常迅速，去年內地以新產品、新業態、新商業模式為核心的「三新」經濟增加值超過21萬億元，佔GDP的比重超過17%。內地新一代信息技術產業快速發展，如人工智能、工業互聯網、自動駕駛等領域，電子信息產業增加值也保持連續10年的高速增長。

祈耀年（右二）指出，滙豐保險業務錄得40%增長。（廖雁雄攝）

他又提到，大灣區是中行集團資產分布最大的地區，擁有一個龐大、富有經驗的團隊。而前幾年中行在東南亞九個國家的分支機構亦納入中銀香港管理，所以對這地區的監管政策、市場環境、人文環境和法律都非常瞭解。對中銀來說，能夠在監管協同下推進業務產品的創新，這種產品的創新不是單一產品的推出，更多的是提供能滿足客戶需求的金融產品和服務。