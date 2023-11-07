美股｜聯儲局官員發表鷹派言論　道指早段偏軟　油價跌逾2%

有美國聯儲局官員發表鷹派言論，稱有需要時會進一步收緊政策，令市場對明年可能減息的樂觀情緒減弱。道指周二（11月7日）早段走軟。



截至本港時間晚上11時05分，道指報34,105點，升10點或0.03%；標普500指數報4,369點，升3點或0.08%；納指報13,583點，升64點或0.48%。

明尼阿波利斯聯儲銀行行長卡什卡里（Neel Kashkari）表示，聯儲局決策者尚未在對抗通脹方面贏得勝利，可能需要採取更多措施，才能令通脹率回落至2%的目標。聯儲局理事庫克（Lisa Cook）也稱，希望現時的利率水平足以令通脹有序回落至2%，但當局須保持警惕，以確保目標能達成。聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）、紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams），以及達拉斯聯儲銀行行長洛根（Lorie Logan）本周也將發表講話。

美國9月貿易赤字擴大近5% 高過市場預期

另外，美國9月貿易赤字按月擴大4.8%，達到615億美元，高過市場預期。9月商品貿易赤字863億美元，服務貿易盈餘約248億美元。美國9月出口按月升幅擴大至2.2%，進口由跌轉升，增長2.7%。美國9月對中國貿易逆差284.5億美元，按月擴大9.6%。

油價下跌，紐約原油期貨現時每桶報79.14美元，跌1.68美元或2.08%；倫敦布蘭特期油報82.76美元，跌2.42美元或2.84%。