港大經管學院︰地緣政治取代商機何在　成環球市場重要議題

港大經管學院舉辦香港大學創立方Impact系列，邀請來自聯合國貿易和發展會議全球化及發展戰略分會主任理查德．科祖爾-懷特(Richard Kozul-Wright)擔任專題演講嘉賓，深入剖析聯合國《2023貿易和發展報告》，並探討環球經濟局勢發展的挑戰和機遇。

港大經管學院副院長(對外事務)及亞洲環球研究所總監鄧希煒表示，在過去十多年，世界各地，尤其是亞洲地區，都只關注商機何在，但如今地緣政治已經取而代之成為環球市場的重要議題。中東和歐洲的局勢發展對日常生活、經濟以至其他方面，無容置疑的產生了重大影響。經過3年疫情，環球經濟的復甦之路面對重重挑戰，進展緩慢。供應鏈重組及主要國家之間的地緣衝突持續，均導致貿易變得更區域化。因此，必須尋求維持全球化進程的方法，使發展中國家能夠急起直追，縮小貧富差距。

理查德．科祖爾-懷特指出，今年《2023貿易和發展報告》重點指出全球經濟持續疲弱，平衡的政策方針對全球經濟重回正軌不可或缺，特別是對已發展經濟體而言，不能單單依賴貨幣政策以推動經濟復甦。儘管在疫情期間，經常提出不能沿用過去的運作模式，很多持分者仍然堅持以往做法。發展中國家需要以創新方式，應對經濟、環境、氣候和糧食等一系列危機，而這些危機對已發展經濟體產生的影響正逐漸加大。

香港大學創立方 Impact系列自2022年開始，舉辦逾十場講座及工作坊，邀請到不同界別頂尖講者，就社會熱門話題與嘉賓分享真知灼見，包括中國及香港經濟發展、社會領袖及文化藝術等。