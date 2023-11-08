陳茂波︰未來5至10年港迎更多獨角獸　亞洲首隻沙特ETF快將推出

國際金融領袖投資峰會來到第二日，財政司司長陳茂波出席活動時表示，投資環境複雜令不少投資者減低投資或風險敞口，但認為對於中長期收益未必有利。香港過往周期來看，即時面對複雜不明朗環境，仍能有機會獲得更大投資收益。

香港推動創新科技方面，去年12月公佈了相關發展藍圖，政府已投入逾2000億元鞏固及豐富創科系統。人工智能發展方面，不少內地公司希望來港發展，因為想透過香港獲得國際信息，而海外也有不少公司想來港，以獲得內地資源。

香港及大灣區正推動跨境數據通，以助行業發展，包括醫療醫藥及生物科技。外國不少醫藥龍頭均希望來港發展。人才方面，香港有5家大學，也有不少學者及研發人才，不同階段的創企也能夠在此尋覓私募基金及風投等資金支持，預計未來5至10年，香港將能迎來更多獨角獸。

面對地緣政治等複雜環境，有挑戰也有機遇，有國家希望在朋友圈中尋覓資本合作，但其實應該更多元化。香港同東盟及中東合希望有好成果，首個首隻亞洲交易所買賣基金（ETF）即將落地沙地，預計將有更多雙向資金流動，這是香港與中東的互聯互通。未來與大灣區也會有更多合作。