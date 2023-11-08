洪灝稱A股處修復之路　人民幣將築底紓緩資金撤出中國資產壓力

距離2024年不足2個月，不少投資者已思考明年投資策略以作部署。對沖基金GROW思睿首經濟學家洪灝預期，自去年10月低位的12個月內，上證實際交易區間為2924點至3419點，恒指實際交易區間為15945點至22700點。預計未來12個月，將維持於此一交易區間。



他進一步指出，今年10月20日的首席經濟學家論壇上，發表了主題演講，稱當天上證的2940點是這輪行情的重要低點。目前中國市場已開始有所修復，雖然修復之路一波三折。

談及人民幣走勢時，他指出隨著聯儲局大刀闊斧收緊貨幣政策，而人民銀行保持貨幣寬鬆以提振國內經濟，中美利差已擴大至歷史最寬，並與2006年初的歷史水準等量齊觀。如此平穩而寬厚的利差為投機者創造了套利交易的機會，並弱化了外資的信心和投資回報。

人民幣有效匯率已觸及周期低點

所幸的是，人民幣實際有效匯率已然觸及周期性低點，且市場開始計入明年美聯儲的4次降息。故此，人民幣的歷史性弱勢理應開始築底，而中美利差也應收窄。這一息差復常有望緩和資金撤離和中國資產價格的壓力，並助力市場間歇性反彈和修復。

內地樓市方面，他指出鑒於當前的庫存積壓，房地產很可能需要數年時間方可痊癒。如是，存款餘額很難一如既往地系統性地配置到房產或股票，進而給市場留下經濟看似疲軟乏力的印象。其實，2023年地產統計資料較2022年已經低的基數每況愈下，土地銷售減半，房地產開發投資下降，房屋銷售增長不溫不火。但中國仍有望實現5%的經濟增長。明年也將能應對。

財政政策或成增長壓艙石

隨著流動性增長正常化，財政政策很可能會被委以重任，成為更舉足輕重的增長壓艙石。地方政府債務可以被置換成國債，償債期限可以延長，利息負擔亦可以調降。對於左支右絀的開發商而言，隨著城鎮化進入深水區和人口老齡化，他們需要為未來相當一段時間內年銷售額遠低於2021年17萬億元人民幣銷售峰值的新常態未雨綢繆。這些變數都很容易產生新聞標題的負面輿情，從而令市場反彈難以擇時，陡增交易難度。