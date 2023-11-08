A股搶閘掀龍年效應　「龍字頭」股齊飆　「龍鳳呈祥」字眼同受惠

時至立冬，新年降至，龍因寓意吉祥，又值生肖概念，近日在A股市場被鐘愛玄學炒股的股民一路爆炒，致使全線飆升。披露易顯示目前名稱含有「龍」字的A股有86隻，有數據研究機構統計昨日（7日）有85隻走高，僅1隻微跌0.94%，更有10隻個股實現漲停。飆升的個股中，有14隻漲幅近1成，23隻漲幅逾半成，勢如破竹。



「龍字輩」A股大多寓意吉祥，極盡讚美。昨日漲停的個股中，最受追捧的天龍股份（滬：603266）實現「10連板」，同樣以此兩字為名的天龍集團（深：300063）在最近7個交易日內實現3次20CM漲停。此外龍宇股份（深：603003）錄得10天5板，鋒龍股份（深：002931）錄得6天4板，龍頭股份錄得6天3板，風頭均勁。

「龍字輩」A股大多寓意吉祥，數日內多隻漲停。

「龍頭大哥」連發風險提示：股價脫離公司基本面

此輪漲勢最猛的天龍股份（滬：603266），連續兩日發佈股票交易異常波動暨風險提示公告，稱股價短期內漲幅較大存較大風險，今日（8日）收市後還將召開投資者交流會，稱將就近期公司股價短期內波動較大向投資者充分提示股票交易風險。公司此舉，並非甜蜜的煩惱，自9月28日以來其漲幅已累計213.73%，自上月25日至昨日更是連續10個交易日收市漲停。公司公告中自慚稱，「嚴重偏離同行業上市公司，股價脫離公司基本面」，其以公司股票市盈率（TTM）對比同樣從事汽車零部件行業的同業公司，以74.83的市盈率值遠高於同業公司的26.23。

天龍股份稱股價短期內漲幅較大存較大風險。（網頁截圖）

翻查此類「龍字輩」公司業務，甚多從事的業務行業稍顯冷清，如天龍集團，其從事加工環保型油墨、林業化工產品；龍頭股份（滬：600630）為老牌紡織品品牌；雪龍集團（滬：603949）主要業務更是酚醛泡沫製品與酚醛泡沫機械製造。

「龍鳳呈祥」同受惠 生肖概念股每年翻炒

傳統民俗中，常將龍鳳並提，予以龍鳳呈祥、龍飛鳳翥等雙喜臨門的概念，今次「龍字輩」飆升，「鳳字輩」同樣受惠。披露易顯示，有9隻A股名中帶「鳳」，依網頁最新報價全員看漲，更有5隻升約1成，涉及行業分別為單車製造、航運、傳媒、光學儀器。

「鳳字輩」同樣受惠，5隻升約1成。（網頁截圖）

據悉此次生肖概念股暴漲並非首次，兔年將至時唯一一隻名中帶「兔」的裝飾材料公司兔寶寶（深：2043）開年10餘日左右即累計上漲近60%。更有諧音股層出不窮，如農曆虎年時，沒有名中帶「虎」的A股，玄學炒股的股民更是利用讀音的諧音，炒高「湖」字股如湖北廣電（深：665）。

港股雖不似A股狂熱，「龍字輩」卻也以漲勢居多，以現價計，盛龍錦繡國際（8481）漲逾２成達21.8%，康龍化成（3759）漲4.6%。