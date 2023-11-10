政府降今年香港經濟增長預測至3.2%　料私人消費及訪港旅遊續復蘇

政府表示考慮到今年首三季的實際數字及短期前景，今年全年實質本地生產總值增長預測由8月時覆檢的4%至5%向下修訂至3.2%。



通脹展望方面，隨着經濟繼續恢復，本地營商成本或會面對一些上升壓力，但短期內應會維持受控。考慮到首三季的通脹情況及各項因素，今年基本和整體消費物價通脹率的預測分別由8月時覆檢的2%及2.4%向下修訂至1.8%及2.2%。

政府又指出在訪港旅遊業和私人消費支持下，香港經濟在第三季繼續恢復，實質本地生產總值按年增長4.1%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值升0.1%。

由於對貨物的外部需求疲弱，香港整體貨物出口在第三季按年進一步實質下跌8.6%。輸往內地及美國的出口進一步下跌，輸往大部分其他亞洲主要市場的出口錄得不同程度的收縮。然而，服務輸出繼續顯著擴張23.9%。受惠於訪港旅客人次持續回升，旅遊服務輸出躍升至接近9倍，運輸服務輸出隨之進一步上升。商用及其他服務輸出輕微增長，金融服務輸出則進一步下跌。

本地方面，隨着住戶入息上升和政府推出多項支援措施，私人消費開支在第三季按年進一步實質上升6.3%，儘管升幅略為放緩。整體投資開支在低比較基數下強勁反彈18.4%。

由於市場憂慮內地經濟前景和預期利率將處於高水平一段長時間，氣氛持續受到打擊，本地股票市場在第三季繼續受壓，住宅物業市場在第三季變得更為疲弱。在本港息口上升及外圍環境充滿挑戰的情況下，市場氣氛依然審慎。

展望未來，政府表示，訪港旅遊業和私人消費將繼續支持今年餘下時間的經濟增長。隨着接待能力進一步恢復，香港可接待更多旅客。私人消費方面，住戶收入持續改善、以及包括「香港夜繽紛」等多項政府支援措施應提供支持。然而，地緣政治緊張局勢加劇、金融狀況偏緊，困難的外圍環境將繼續令貨物出口及投資和消費氣氛受壓。