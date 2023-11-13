日本最大金融機構｜MUFG︰關注地緣政治風險　惟相信利仍可抵銷弊

第二屆「國際金融領袖投資峰會」吸引全球300位金融領袖匯聚香江，盛況空前。其中，日本最大金融機構、與摩根士丹利組成策略聯盟的三菱日聯金融集團（MUFG），今年再度參與峰會。

該行亞太區行政總裁大澤正和表示，雖然市場存在許多不確定因素，包括中美關系、俄烏戰爭等，但整體而言，亞大區經濟發展穩定，他對區內的前景感到十分樂觀。

MUFG亞太區行政總裁大澤正和﹙右二﹚稱，十分關注區內政治局勢的發展，但相信利可以抵銷弊。右一是該行環球企業部（亞洲）香港區總經理葉霓玲。﹙資料圖片﹚

續專注發展亞太區業務

談及亞大區，地緣政治成為熱點，特別是相對緊張的中美關係。大澤正和稱，十分關注政治局勢的發展，對營商而言有利有勢，但相信利可以抵銷弊。以該行為例，見到愈來愈多企業往亞太區發展，在區內也建立起更多供應鏈，帶來商機。

大澤正和續稱，該行未來繼續專注發展亞太區業務發展，大力推進大型企業銀行業務，包括日本企業和非日本全球企業，以至亞洲消費金融業務。另外，亞太區數字生態系統也是該行感興趣的領域。

中電去年獲得三菱UFJ 給予150億日圓與減排掛勾的定期貸款額度。﹙資料圖片﹚

企業愈趨在融資項目加入ESG元素

至於香港業務發展，三菱日聯金融集團（MUFG）早於1953年已在港營運，目前員工數目近800人，經營商業銀行及證券等業務，主力服務本港大型企業及日資企業。

該行環球企業部（亞洲）香港區總經理葉霓玲表示，香港繼續是亞洲區的金融中心，超級聯繫人的角色未有改變，是企業走進中國，又或內地企業走入亞洲的大門，該行會利用區域網絡，協助客戶擴展業務，提供融資解決方案。

她特別提到，香港是亞太區最大的綠債發行地，未來將成為區內綠色金融中心，而企業客也愈來愈關心ESG，故該行過去幾年已開始提供ESG解決方案，包括融資及相關意見。

中電控股(0002)旗下中華電力去年成功於日本籌組150億日圓(約10億港元)與減排掛勾的銀團定期貸款額度，成為中華電力首個在日本金融市場安排的環境、社會及管治(ESG)相關融資。三菱日聯金融集團負責此次可持續融資項目，葉霓玲以此例子表示，許多企業有興趣在其融資項目中加入ESG元素，該行亦會就此給予意見，包括設立ESG相關的KPI，以符合資格成為「ESG友好」企業。