安寧控股私有化失敗　亞皆老街基金稱感驚訝　發公開信要求其清盤

安寧控股﹙0128﹚早前獲大股東華懋集團以溢價24.7%提私有化，惟最後「撻Q」收場。事件觸發公司另一股東、本地基金「亞皆老街」（Argyle Street Management）感到失望和不滿，今日﹙12日﹚發公開信指，直言看不見安寧的未來，要求將公司清盤，把所得資金分派予股東。

申報持有安寧約1%的亞皆老街基金指出，將安寧清盤，是在目前情況下，董事局唯一可以做的負責任行為，該基金建議安寧應贖回所有基金投資、更換「昂貴」的董事、出售中巴﹙0026﹚在內的上市投資、出售荃灣鄉村俱樂部重建項目、出售虧損的時裝品牌詩韻（Swank）予戰略投資者、出售工廈等。

直言對管理層失信心

今次事件的觸發點，為安寧私有化失敗。亞皆老街基金直言，對結果感到驚訝，該基金指，由私有化方案公布至表決期間，一直未獲安寧主動接觸，解釋私有化細節，因而不禁認為，董事局並無履行職責，教育股東私有化的好處；同時，私有化表決結果顯示，只得17%無利害關係股東有份投票，亞皆老街基金認為，私有化方案出價合理，惟投票率遠低於其他本港上市公司私有化計劃，因此推測，安寧董事會對私有化方案過於自信，因而他們覺得無需與股東交流。

安寧9月底私有化失敗後，股價單日大插25%，現價較資產折讓一半，亞皆老街基金直言損害股東利益，表明鑒於安寧歷史股價表現和私有化失敗，不再對公司董事會抱有信心。

亞皆老街基金補充，安寧最大單一項目是荃灣鄉村俱樂部重建項目，惟不認為公司在大型住宅再發展項目有往績及能力，亦未必能做到大額融資。