莫貪移民債券優惠　不如全村夾創仔｜刁佬

停辦8年的資本投資者入境計劃（俗稱「投資移民」）終於捲土重來，在《施政報告》公佈前，坊間估計投資門檻上升到6,000萬元，最終出爐結果只係由2015年的1,000萬元提升至3,000萬元。同之前預計一樣，「投資移民」計劃可投資於股票、基金、債券等資産，但不包括房地産，繼續無得炒樓，其他詳情今年內會有公布。

據財經事務及庫務局早前的書面回覆，今次「投資移民」不包括內地人士。好多朋友都好奇，為何仍有那麼多內地人以「投資移民」來港？同之前計劃一樣，好多中介公司建議內地人先移民其他國家，例如廣告成日熱播的瓦努瓦圖，再移民到香港。如果要做這種架床疊屋的「投資移民」才批准，真係做嚟把鬼，希望到細節出台時，刪去限制內地居民這條款。

老實講，如果今次「投資移民」不包括內地人士，他們去到瓦努瓦圖，還要來香港？沒有內地人的「投資移民」，這世界哪裡還有富豪？難不成從俄羅斯、烏克蘭、也門、以色列、巴勒斯坦過來？就算他們肯來，又怕人洗黑錢。其實局長一直鍾意吸引中東資金，應該設立個辦公室在中東地區，由佢親自過去日日做推廣。

上次局長大人加股票印花稅，成功打擊香港股票成交量，令特首可以有機會成立 「促進股票市場流通性專責小組」，向政府建議短期及中期股市改革，果真勞苦功高。自印花稅上升交投大跌，去年至今，局長已經成功消滅43間組別C的細經紀行，假設每間人手不多，得5個人，都有200多人失業，每個家庭4人，已經影響了上千人，請局長想一想，呢一千人邊個幫你養緊？局長人工高當然不用擔心，不過香港尚存的工業已經見少買少，整一個，死一個，香港好易變成「香咗嘅港」。

講返「投資移民」，2015年「投資移民」蔚然成風，面價1,000萬，換取當年如此繁華的香港，其實都很划算，所以當年好多專為投資移民而設的「四五線股上市公司超級債券」應運而生，除了一次過退回七年的利息給投資者，還有其他現金回贈。這些四五線股當年利息都至少有5%，乘以7年，等於65折賣給你，仍未包括其他優惠。對於只為香港身份，甘心付出真金的投資者來講，650萬真金白銀畀出去，不過計及其他回贈折扣，超級債券的實際成本好平。不過世事哪有如此美好，利大本無歸，條件那麼好，利息那麼高，刁佬估計產品設計者當年根本沒有打算還錢，最後超級債券爆煲的不計其數，那650萬猶如潑出去的水，覆水難收。今天「投資移民」捲土重來，小心這些產品死灰復燃，有錢想買債券的寧願考慮藍籌股。

自從聯交所提出創業板改革諮詢後，市場上的創仔查詢及交易都活躍了。最近亦都有創仔殼成交，皇璽集團(8300)大股東王文威及其「賭王頭馬」岳父李志强合共持有的74.88%股份，總作價達6,334.21萬元，賣給周峰及江婉雯，殼價都有成8,500萬。各位「投資移民」與其將3,000萬交給別人管，不如兩三個同鄉夾錢買隻創仔自己玩，實行自己公司自己管，如果更有錢的，可以全村夾一隻主板殼。賺到3,000萬當然係叻仔叻女，錢始終係自己努力所得，不如考慮下怎樣為其增值，不要白白浪費。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

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