歐冠昇稱港交所正處理上百間公司IPO申請　中東基金擬佈局港股

本港新股市場冷清，港交所（0388）行政總裁歐冠昇向《中國證券報》表示，港股IPO市場有逐步回升的跡象，目前港交所正在處理上百間公司的IPO申請，每周都有不少公司找港交所諮詢來港上市事宜。



他相信隨著市場回暖，企業上市的熱情將進一步提高。同時中東等地的投資者對投資中國表現出極大興趣，中東許多主權財富基金正在積極佈局A股和港股市場。



歐冠昇稱，近期到訪中東及拉丁美洲等地時發現這些地區的投資者對投資中國表現出極大興趣，中東許多主權財富基金正在積極佈局A股及港股市場，預期隨著企業盈利能力持續改善，中國企業會受到愈來愈多國際機構的關注，外資投資中國的佔比將會持續增加。

交所亦即將推出新的企業數據固定月費方案及下調行動裝置市場數據服務收費。（資料圖片）

港交所將推出新的企業數據固定月費方案

歐冠昇表示，港交所將持有優化市場基礎設施，未來香港市場即使在颱風等惡劣天氣條件下仍會照常交易。同時港交所亦即將推出新的企業數據固定月費方案及下調行動裝置市場數據服務收費，方便投資者可以更低的成本取得市場行情數據。

他又指，港交所亦正在研究降低港股價格的最小變動單位，以縮小買賣價差，實現更好的價格發現，預計明年第二季就此諮詢市場。另外，港交所亦正在為香港零售基金開發一個綜合基金平台，以降低基金行業的進入門檻。