大摩料明年內地市場及新興市場令人失望　予恒指目標價18500點

摩根士根利分析師郭強盛團隊預期，明年日本及印度經濟及每股盈利增長將會再次令人驚喜，可是內地及新興市場料再次令人失望。同時指出亞太區（日本除外）及新興市場首選維持印度﹑新加坡及墨西哥三國。



大摩指出內地持續面對債務及通縮挑戰，所以內地股市復蘇仍面臨較大阻力。該行分析師預料，明年內地經濟實際增長為4.2%，名義經濟增長為4.8%；其外匯團隊又預料在岸人民幣兌美元在明年上半年貶至7.5水平，因此該行預料明年內地企業每股盈利表現，明年連續4季遜於預期；又預料MSCI中國指數僅升5%，滬深300指數升7%。

料恒指明年底目標價18500點

港股方面，大摩予明年底恒指基本情景目標價為18500點，每股盈利增長7%，國指每股盈利增長5%，明年底目標價為6350點。

大摩看淡中國卻看好印度前景，預料明年印度名義經濟增長可達11.6%，2025年名義經濟增長11.2%。該行認為印度的人口結構年青及地緣政治風險偏低，將帶動資金流入並降低股票成本。

由美元強勢，但美息趨向緩和，所以大摩在亞太（日本除外）及新興市場組合中，將價值股及增長股評級調整至「中性」，平衡組合風險。

日圓兌美元升至140日圓

該行亦看好日本股市，認為將進入結構性牛市，將TOPIX指數目標價調升至2600點，潛在升幅為13%， 日股每股盈利於2024年及2025年分別升10%及8%。

該行又預期明年第四季日圓兌美元會升至140。基於日圓今年過度疲弱，大摩建議美元投資者投資日股時，毋須進行對沖，又預期外資﹑零售投資者都會持續流入日股市場。