內地四大證券報頭版文章論及降準　證券時報文章指降準是有必要

內地四大證券報今日（14日）於頭版文章均提及降準。其中《證券時報》文章指出，隨著本周將有8,500億元人民幣中期借貸便利（MLF）到期，以及及10月金融數據顯示有效融資需求有待提振，令市場再次討論降準。



文章認為內地實施多輪降準，但不等於量化寬鬆超發貨幣，亦不意味政策「大水漫灌」，而是在維持貨幣信貸總量和社會融資規模合理增長訴求下，降準的角色更體現為營造與之相符的流動性環境，降低銀行體系負債成本。因此從維護銀行體系流動性的合理充裕，並增強金融支持實體經濟的穩定性及永續性角度來看，年度再降準是有空間且必要。

另一方面，《中國證券報》引述專家表示，10月金融數據反映內需延續恢復態勢，為支持實體經濟穩定增長，貨幣政策將始終保持穩健性，營造良好的貨幣金融環境。今年仍存在降準可能性，以推動實體經濟融資成本穩中有降。

《上海證券報》亦引述中金預計未來隨着財政接力「穩增長」，政府債券發行可望繼續支撐社融增速向上，預計到年底社融及貸款增速將繼續回升；民生銀行首席經濟學家溫彬則指出，積極的財政政策可望帶動總需求和經濟恢復動能逐步增強，穩健的貨幣政策也會透過降準等方式予以協同配合，共同穩固寬信用進程。

至於《證券日報》就引述光大證券固定收益首席分析師張旭指出，目前至年底之間擇機降準也許是個不錯的選擇，認為本階段降準有助於降低金融機構的資金成本，緩解其淨利差的壓力，增強金融支持實體經濟的可持續性。