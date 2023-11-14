菜鳥被中證監要求補充赴港上市資料　涉及股權結構等六方面｜新股

阿里巴巴（9988）旗下菜鳥赴港上市有最新動向，中證監近日要求菜鳥，就境外發行上市補充備案材料，涉及股權結構、股權激勵、控制架構、規範運作、獨立性和分拆安排六方面。



菜鳥在9月26日向港交所遞交申請香港新股上市，中證監於10月10日亦已接收菜鳥IPO的備案材料，而今次中證監要求菜鳥就六方面事項進行補充說明，並要求律師作出核查及出具明確的法律意見。

股權結構方面，中證監要求菜鳥說明阿里巴巴及第二大股東沈國軍，透過多個境外持股平台持有公司股份的原因等問題，並對照監管指引清單說明相關情況。根據菜鳥招股書，目前阿里巴巴持有菜鳥約69.54%的股份，而沈國軍則持有約14.59%。

股權激勵方面，中證監會要求菜鳥補充說明股權激勵計劃的合規性。控制架構方面，中證監要求說明主要境內營運實體菜鳥網路、杭州菜鳥物流及深圳北領股東等的股權轉讓相關情況，以及浙江菜鳥與杭州菜鳥及股東簽署兩套協議的原因等問題。

中證監近日要求菜鳥，就境外發行上市補充備案材料。（資料圖片）

中證監要求菜鳥交代是否符合個人信息出境相關法規

至於規範運作，菜鳥被要求提供公司開發、營運網站、App及小程序等產品收集及儲存的客戶信息規模，以及數據收集使用情況，當中是否涉及向第三方或向境外提供個人用戶數據信息，是否符合個人資訊出境有關法律法規規定，並要求說明上市前後個人資訊保護及資料安全的安排或措施。

獨立性方面，中證監會要求菜鳥在補充資料中，說明發行人及母公司阿里巴巴在業務、資產、人員、機構及財務等方面的獨立性情況，同時亦要提到阿里巴巴所控制資產或業務分拆上市的主要考量、分拆原則及整體安排等。